〈財報〉Uber靠賣自駕部門縮小Q1虧損 但營收遜色、Q2黯淡 盤後跌近5%

Uber (UBER-US) 週三 (5 日) 盤後公布第一季財報，雖然淨損程度大幅改善，但營收卻未及預期，且預期第二季行動業務實收率 (take rate) 大降 20%，運送業務面臨高度不確定性，盤後股價開高走低，下跌 4.7% 。

Uber 財務長 Nelson Chai 表示，「對今年剩餘時間，我得提醒，運送業務的總預訂量年化比較將越來越艱難，因為我們持續面臨經濟重啟時期消費者行為預期上的巨大不確定性。」

Uber 收盤挫低 3.42%，盤後下跌 4.75%，報 48.75 美元。

第一季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：6 美分 vs. 54 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

營收：29 億美元 vs. 32.9 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

淨損：1.08 億美元 (去年第四季淨損為 9.68 億美元)

由於新冠疫情一年前開始肆虐，且旅行受到嚴重限制，所以投資者很難比較年度數據，但隨著新冠疫苗接種推廣，各州旅行限制放寬或取消，大眾更放心外出，包括工作和旅遊等，共享乘車公司也開始自疫情低谷回彈。

整體而言，Uber 的淨損雖然大幅縮減，但那主要是因為出售了自動駕駛單位 ATG 所帶來的 16 億美元收益的提振。Uber 第一季營業虧損仍高於 15 億美元。

Uber 重申，今年年底預計實現調整後 EBITDA 獲利。第一季調整後 EBITDA 虧損 3.59 億美元，較前季改善 9500 萬美元。

Uber 第一季行動業務 & 運送業務部門數據

行動部門

總預訂量：年減 38% 至 67.7 億美元

營收：8.53 億美元

運送部門

總預訂量：年增 166% 至 124.6 億美元

營收：17 億美元 (季增 28%、年增 230%)

由於 Uber 與英國駕駛之間的關係改為雇傭，而非承攬，致使行動部門營收應計減損 6 億美元，作為解決費用的成本。

Uber 靠運送服務來彌補疫情時期大量流失的行動業務。

執行長 Dara Khosrowshahi 在法說會上表示，「我們終於在隧道盡頭看到曙光，隨著越來越多消費者開始與我們共乘，同時又持續使用我們擴大的運送服務，Uber 將要火力全開。」

該公司表示，Uber Eats 商家第一季超過 70 萬家，其中包括 Mr. Beast Burger、Rite Aid 和 Smoothie King 等。該公司也與 Gopuff 達成協議，將自 6 月起供應更多便利商店和雜貨店的選項。

Khosrowshahi 表示，某些市場的共享乘車趨勢開始改善，「我樂觀期待這種趨勢會加速前進。」

隨著用戶增加，Uber 也開始需要更多的駕駛人數，Uber 上個月宣布將斥資 2.5 億美元作一次性刺激計畫，旨在讓駕駛重回崗位，倘若無法吸引足夠的駕駛出行以對應需求，可能會導致客戶不滿，最終必須掏出更多現金實施獎勵措施。

Uber 表示，目前平台上約有 350 萬名駕駛和快送員，季增 4%，但較去年同期下降 22%。

平台出行量與上季持平在 14.5 億趟，但年減 13%。Uber 表示，運送業務次數成長，抵銷了行動業務次數的下降。