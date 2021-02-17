馬斯克身價隨股價下滑 貝佐斯重新奪回全球首富寶座

根據《富比世 (Forbes)》實時數據，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 身價已經重新超越馬斯克 (Elon Musk)，奪回全球首富頭銜。

數據顯示，由於前段時間的股價變化，貝佐斯個人財富為 1903 億美元，贏過馬斯克的 1734 億美元。周二 (16 日) 特斯拉 (TSLA-US) 股價下挫 2.44%，讓馬斯克當日財富減損 39 億美元。

第 3 名為法國富豪 Bernard Arnault 家族，資產 1579 億美元，他掌管 Louis Vuitton 及 Sephora 等 70 個品牌。第 4 名是微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)，中國農夫山泉董事長鍾睒睒已升至第 5 名。

貝佐斯近年來靠著公司股價上漲，自 2017 年以來，直到上個月，都穩居全球首富地位。去年 8 月，他的個人淨資產更突破 2000 億美元，為史上首次。

貝佐斯已經宣布，將在今年第 3 季轉任董事會的執行董事長，執行長職務由 AWS 雲端事業主管賈西 (Andy Jassy) 接替。他將有更多時間專注於其他項目，包括他的 Blue Origin 火箭公司和《華盛頓郵報》，以及慈善事業貝佐斯地球基金和亞馬遜 Day 1 基金。