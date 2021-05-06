〈房產〉政府打房連續出招 4月住展風向球仍亮黃藍燈

代表北台灣新建案市場市況的住展風向球，4 月分數來到 37.2 分，較 3 月減少 0.5 分，對應燈號維持黃藍燈，已連續 14 個月亮出黃藍燈。4 月的新成屋供給量出現下滑。

住展調查顯示，由於 4 月為傳統旺季，預售屋推案量約 800 億元， 4 月新釋出的成屋案則縮減至約 200 戶，且沒有單一案量逾 15 億元以上的指標案。

同時，住展調查顯示，建案一波波推出，價格不斷墊高，北台灣各縣市平均議價率再度縮小，4 月新建案議價率概估值約 11.5％，因此單項分數再往上升。北台灣各縣市中，以台北市平均議價率約 13.5％最高，而宜蘭縣約 7％最低。

何世昌指出，雖然目前政策面對房市不利，但今年台灣經濟成長動能強勁，帶動的龐大購屋需求仍值得期待；尤其是相對低總價的首購市場，仍是北台灣建商搶攻的主要目標。為了降低首購購屋門檻，業者積極推出迷你宅搶市，近期更出現總建坪僅 17 坪的迷你透天厝。

何世昌認為，在打房抑制之下，目前市場上投資需求快速冷卻。不過，因國際原物料價格大幅上漲，預料通膨疑慮會升高，未來「置產抗通膨」的需求可望轉熱，成為房市進一步上揚的墊腳石。