〈王道銀行法說會〉基於業務發展 股息配發率不到五成 壓力測試全數過關

王道銀行 (2897-TW) 今 (6) 日舉行線上法說會，由於已公布的股利，每股配 0.2 元現金股利，配發率不到 5 成、探近年低點，王道銀行表示，基於未來業務發展需要，所以決議每股發 0.2 元現金股利；至於金管會要求各銀行的壓力測試，都過關可以因應。

王道銀行去 (2020) 年合併稅後純益為 23.01 億元，年成長 13.54%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.41 元。今年第一季合併稅後純益 8.41 億元，較去年同期大幅成長 122.83%，EPS 為 0.17 元。

截至今年 3 月底，王道銀行資本適足率為 12.89%、第一類資本比率為 11.68%、普通股權益比率為 11.58%。

資產品質部分，王道銀行逾放比為 0.44% ，備抵呆帳覆蓋率為 314.12% 。王道銀行表示，該行逾放比偏高，主要是受 2019 年潤寅集團詐貸影響，該案兩筆擔保品已經法院拍賣，台中不動產拍賣 3900 多萬、板橋土地拍賣 38 億元，待法院裁定分配款後，扣完稅預計可以回收 3 億多元，收回後會用來打掉逾放，逾放比可望大幅下降至同業平均水準。

營運長張政權表示，股利政策一向秉持兼顧股東利益與業務發展的需要決定，雖然去年盈餘增加，但股息發放率不到五成，主要是基於未來業務發展需要，要維持穩健的資本結構。

至於壓力測試部分，張政權表示，根據輕微情境、嚴重情境的結果進行分析，壓力測試都過關可以因應，且已在董事會提報，預計幾天內跟主管機關提報。