〈美股早盤〉美股開盤漲跌互現 疫苗概念股集體重挫

美股周四 (6 日) 開盤漲跌不一，繼昨日收於歷史高位後，截稿前，道瓊工業指數小漲 40 逾點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.35%，標普 500 指數於平盤震盪，費半跌 0.6%。諾華、Moderna 等疫苗概念股開盤集體重挫。

在美國表態支持豁免新冠疫苗專利限制，以擴大全球疫苗供應後，疫苗概念股周四開盤跌勢擴大，Ocugen(OCGN-US) 跌超 8%，諾華 (NVAX-US) 和 Moderna(MRNA-US) 雙雙跌逾 7.5%，輝瑞 (PFE-US) 跌 2.5％％。

受惠於周期性股票，道瓊指數周三收於歷史新高，那斯達克指數則因科技股走勢轉弱而收黑。蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 周四開盤延續跌勢。

PayPal(PYPL-US) 因公布優於預期的財報數據，開盤漲 4%，領先科技股同業。傳出第 2 季產能告罄後，特斯拉 (TSLA-US) 開盤也漲逾 1％。

經濟數據面，美國上周初領失業金人數僅不到 50 萬人，優於市場預期，再觸去年 3 月疫情爆發以來低點。接下來將關注周五 (7 日) 發布的非農新增就業報告，市場預計，4 月勞動力市場將延續增長態勢。

強勁的勞動力市場促使投資人越來越關注 Fed 何時撤銷支持措施。波士頓 Fed 總裁 Eric Rosengren 周三 (5 日) 表示，目前談論縮減購債計劃為時過早，決策者將等待時機，向市場發出明確信號。

既使 Fed 官員一再重申談論政策退場還太早，仍有部分經濟學家預計，Fed 將於第 4 季宣布放緩購債步調。

截至台北時間周四 (6 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 46.29 點或 0.14%，暫報 34276.63 點

那斯達克綜合指數下跌 47.33 點或 - 0.35%，暫報 13536.99 點

標普 500 指數下跌 2.56 點或 - 0.06%，暫報 4165.03 點

費半下跌 17.52 點或 - 0.57%，暫報 3025.51 點

台積電 ADR 上漲 0.05% 至每股 115.43 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.586%

紐約輕原油下跌 0.15% 至每桶 65.53 美元

布蘭特原油下跌 0.12% 至每桶 68.88 美元

黃金上漲 0.50% 至每盎司 1793.30 美元

美元指數上漲 0.29% 至 91.025 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.00％，至 677.63 美元。

因汽車需求異常強勁，外媒報導傳出特斯拉第 2 季產能已告罄。特斯拉此前預計，Q2 交車量將略高於上季創下的紀錄新高，其 Q1 交車量高達 18.5 萬輛。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 5.55％，至 48.37 美元。

Uber 周三公布最新財報營收未及預期，但受到自駕部門支撐，Q1 虧損遠低於市場預期。展望未來，Uber 財務長 Nelson Chai 警告，在經濟重啟之際，運送業務仍面臨高度不確定性。

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 7.63％，至 150.41 美元。

Moderna 公布 Q1 淨利勝於市場預期，但營收較遜色，其中有 17 億美元來自新冠疫苗銷售。該公司表示正在擴大投資，以提升全球疫苗供應量，預計 2022 年將增產約 30 億劑新冠疫苗。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (5/1) 初領失業金報 49.8 萬人，預期 53.8 萬人，前值自 55.3 萬人上調至 59 萬人

美國上周 (4/24) 續領失業金報 369 萬人，預期 362 萬人，前值自 366 萬人下修至 365.3 萬人

美國上周初領失業金人數再觸疫情新低 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Natixis Investment Managers Solutions 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示，隨著疫情緩解，經濟重啟前景將進一步改善，通貨再膨脹行情可望數月內再度啟動，他預計股市中期支撐將維持不變。

摩根大通 (JPMorgan) 全球市場策略師 Marko Kolanovic 認為，如今重點之一在於，隨著通膨加劇可能性增加，資產經理人是否會在資產配置上做出重大改變。

Kolanovic 認為，資產分配終究會出現變化，與通膨相關的數據將促使投資人自低波動類股轉向價值股，並加碼大宗商品以抵禦通膨。