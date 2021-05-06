歐盟執委會：準備就放寬疫苗專利限制進行討論

在美國表態支持豁免新冠疫苗專利限制後，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周四 (6 日) 表示，歐盟準備就放寬疫苗專利限制一事進行討論。

馮德萊恩表示，歐盟的接種作業正在加速推進，每秒鐘可對 30 個歐洲人進行接種，同時向全球其他國家出口超過 2 億劑疫苗，歐盟也準備好對解決疫情危機的任何提議進行有效且務實的討論。

「這也是為何我們準備就美國支持豁免疫苗專利限制的決定，如何幫助實現上述目標進行討論的原因。」她稱道。

世界衛生組織 (WHO) 先前表示，目前全球接種約 7 億劑疫苗當中，僅 0.2% 是在低收入國家，顯見全球疫苗嚴重分配不均。

美國貿易代表戴琪周三表示，白宮堅決支持疫苗專利，但為了終結全球疫情，決定支持由印度和南非的提議，建議世界貿易組織 (WTO) 放寬新冠疫苗專利限制，讓更多人有機會接種疫苗。

既使美國已表態支持，WTO 所有成員國仍須就此決定達成共識，貿易專家認為，接下來的談判程序恐花費數月以上時間，且放棄專利限制的範圍和期限，可能較印度和南非最初提議的更小且更短。

此外，專利豁免還面臨全球各大藥廠的強烈反彈，諾華 (Novartis AG)、賽諾菲 (Sanofi FP)、阿斯特捷利康 (AstraZeneca PLC) 和嬌生 (Johnson&Johnson) 等製藥商擔憂專利豁免恐削減投資並傷害創新。