〈美股盤後〉傳拜登延續川普中企投資禁令 道瓊續刷新高

週四 (6 日) 美國上周初領失業救濟金人數低於預期，創疫情以來新低，恐慌指數 VIX 下滑，美元回落，思科、IBM、高盛領跑，科技尾盤急拉向上，四大指數齊揚，道瓊再刷歷史新高。

政經消息方面，彭博社報導，拜登政府正對與中國軍方關聯的企業投資禁令進行初步討論，其中包括中國三大電信公司。消息人士稱，由於貿易、人權、南海問題緊張局勢加劇，料拜登將對中國延續川普的中國投資禁令，採取持續強硬立場。

美國總統拜登原本預計將企業稅從 21% 提高到 28%，但他做出妥協，表態能接受企業稅率介於 25% 至 28% 之間，為 2.3 兆美元基建計畫提供資金的談判空間。

聯準會 (Fed) 週四發布《金融穩定報告》提到，儘管金融系統在疫情中基本上保持穩定，但未來的危險正在上升，股市和其他資產價格上漲對金融體系構成了越來越大的威脅。如果風險偏好下降，資產價格可能容易大幅下跌。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱，目前的情況值得關注，並強調了確保金融體系擁有適當保障措施的重要性。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.55 億例，死亡數突破 324 萬例，美國累計確診超過 3259 萬例，累計死亡數超過 58 萬。印度累計確診超過 2107 萬例，巴西累計確診 1493 萬例。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 318.19 點，或 0.93%，收 34,548.53 點。

標普 500 指數上漲 34.03 點，或 0.82%，收 4,201.62 點。

那斯達克指數上漲 50.42 點，或 0.37%，收 13,632.84 點。

費城半導體指數上漲 23.34 點，或 0.77%，收 3,066.22 點。

標普 11 大板塊全數收紅，金融、必需消費品和通訊服務領漲。

焦點個股

科技五大天王集體走升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.28%；臉書 (FB-US) 上漲 1.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.10%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.32%。

道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 上漲 2.33%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.56%；IBM (IBM-US) 上漲 2.20%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.93%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.055%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 0.29%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.11%；美光 (MU-US) 下跌 0.41%；AMD (AMD-US) 上漲 0.077%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.22%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.90%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

個股消息

拜登政府週三公開支持疫苗專利豁免後，疫苗股週四震盪走低，輝瑞 (PEE-US) 下跌 0.99%；莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.44%；阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 下跌 0.052%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.42%。

傳出拜登將延續川普時期的「中國涉軍企業禁令」，百度 (BIDU-US) 下跌 0.03%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.15%；騰訊 (TCEHY-US) 下跌 0.43%。

IBM (IBM-US) 上漲 2.20% 至每股 148.42 美元。IBM 發表 2 奈米晶片製程技術，較目前 7 奈米製程快上 45%，能效高達 75%。

UBER (UBER-US) 暴跌 8.90% 至每股 46.65 美元。第一季財報營收達 29 億美元，低於華爾街預期，但該公司出售自動駕駛部門 ATG 讓其虧損有所改善，第一季每股虧損 6 美分，優於市場預期 (虧損 60 美分)。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.10% 至每股 663.54 美元。因汽車需求異常強勁，傳出特斯拉第 2 季產能已告罄。特斯拉此前預計，Q2 交車量將略高於上季創下的紀錄新高，其 Q1 交車量高達 18.5 萬輛。

食品巨擘家樂氏 Kellogg (K-US) 上漲 7.07% 至每股 67.53 美元。該公司第一季財報表現強勁，調整後每股純益為 1.11 美元，營收為 35.8 億美元。並提升全年財測。

Paypal (PYPL-US) 上漲 1.87% 至每股 252.02 美元。該公司新財報亮眼，調整後每股純益為 1.22 美元，Paypal 執行長指出，加密貨幣是關鍵成長引擎。

經濟數據

美國上周 (5/1) 初領失業金報 49.8 萬人，預期 53.8 萬人，前值自 55.3 萬人上調至 59 萬人

美國上周 (4/24) 續領失業金報 369 萬人，預期 362 萬人，前值自 366 萬人下修至 365.3 萬人

華爾街分析

華爾街靜待週五非農就業最新報告，經濟學家預測，美國 4 月份將新增約 100 萬個工作崗位。

Pantheon Macroeconomics 表示，鑒於就業市場緊張趨緩，正如週四數據顯示那樣，預計在可預見的未來美國上周初領失業救濟金人數將下降，今年夏季合理目標是低於 30 萬。

E * Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「美國距離全面經濟復甦僅一步之遙，隨著失業救濟人數跌至疫情來新低，人們對即將出爐的非農就業報告期待越來越高。」

Truist 首席市場策略員 Keith Lerner 指出，科技財報動力相對整體大市已於去年 5 月底見頂，基於今明兩年經濟增長將遠高於趨勢，價值股勢將受益。