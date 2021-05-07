聯準會：經濟復甦預期激發投資潮 若風險胃口縮小 資產價格恐大跌

聯準會 (Fed) 周四 (6 日) 公布半年度金融穩定報告，警告股票暴漲、Reddit 激起的迷因股風潮，以及 Archegos 爆倉帶來的風險，已隨著美國經濟復甦與投資者的胃口而增加。聯準會警告，一旦風險胃納縮小，資產價格可能大跌。

報告指出，高資產價值一部分反應公債殖利率持續低落，然而以歷史水準相比 (就算以剔除公債殖利率的指標評估)，某些資產價值仍顯得極高，「在這個情況下，一旦風險胃口下滑，資產價格可能會大跌。」

聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 在報告中表示：「鑑於投資人對強勁經濟反彈滿懷熱情，現在密切監視系統風險、確保金融系統有彈性顯得至關重要。」

聯準會表示，商業房地產可能仍脆弱，特別是疫情使商辦需求大減，且企業和家庭面對疫情衝擊仍然承受龐大壓力。

聯準會表示，令人擔憂的情況還包含近期股票暴漲、迷因股的急劇波動，此外， Archegos 爆倉暴露銀行風險管理的失敗，都為金融體系帶來風險。

聯準會還呼籲對貨幣市場基金進行「結構性調整」，這些貨幣市場基金在疫情初期就面臨大量贖回風險，因此必須納入央行的緊急貸款計畫中。

聯準會表示，這些基金的流動性轉換狀況仍非常脆弱。流動性轉換意指基金為投資者提供比賣出該基金資產更快的現金變現能力。

考慮到疫情，許多方面出現大幅改善，由於大眾獲得政府紓困支持，房屋的抵押貸款違約率低於疫情前水平。儘管企業債務總體上較高，但收入強勁、利率較低，加上政府提供支持，已加強企業的償債能力。此外，銀行資本仍然充足。

不過，聯準會表示，若疫情再進一步惡化導致美國復甦腳步放緩，金融體係可能會遭受一系列潛在的短期風險。

資產價格可能會下跌，特別是高槓桿的壽險業和對沖基金。貨幣市場基金可能遭遇擠兌。金融市場壓力還可能會與新的數位支付系統的潛在風險有相互作用。

聯準會警告，若歐洲不能遏制病毒，且政府不能提供足夠的支持以抵消負面影響，那麼一些重要歐洲金融機構可能會遭受「顯著的信貸損失」，這會進而影響美國的經濟和金融體系，另一方面，新興市場疫情加劇也可能擴散到美國。

企業獲利今年已多數恢復，但是股票價格上漲已經超過獲利展望改善的程度。這使市場本益比達到高檔，引起政府對投資者「追逐報酬」行為感到擔憂。

除了股市出現可能泡沫外，低評等的公司債券市場風險溢價也回到疫情前的水平。

聯準會曾在去年 11 月的報告中警告，由於疫情與經濟衰退，美國可能仍將面臨一波債務違約和資產價格「大幅下滑」的浪潮，目前為止，市場仍未出現此現象。