〈美股熱門股〉超越肉類Q1黯淡跌逾6% 家樂氏財報告捷勁揚7%

超越肉類首季財報黯淡，重挫 6.67%

超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 周四（6 日）公布首季財報，因虧損大於市場預期，盤後股價重挫 6.67% 至每股 111.1 美元。

超越肉類第一季營收報 1.082 億美元，每股虧損 0.42 美元，表現皆不如 Refinitiv 調查分析師預估，主因是新冠疫情期間餐廳與通路庫存銷售速度放緩。

超越肉類表示，由於新冠疫情使客流量減少，餐飲通路需求大幅下降，此外餐廳菜單簡化與用餐限制，也導致公司的餐飲客戶倒閉或大幅削減業務。

家樂氏零售通路銷售成長強勁，勁揚 7.07%

食品龍頭家樂氏 (K-US) 周四盤前公布的首季財報繳出佳績，股價勁揚 7.07% 至每股 67.53 美元。

家樂氏首季營收 35.8 億美元，每股獲利 1.11 美元，分別優於 Refinitiv 調查分析師預估的 33.8 億美元與 0.96 美元。

家樂氏上調全年業績預估，理由是零售管道銷售成長強勁，更勝去年因疫期而帶起的增長。

Dropbox 前景看旺，上漲 2.49%

Dropbox(DBX-US) 周四盤後公布首季財報，營收、獲利表現亮眼，盤後股價上漲 2.49% 至每股 25.14 美元。

Dropbox 首季營收 5.12 億美元，每股獲利 0.35 美元，皆優於 Refinitiv 調查分析師預期的 5.05 億美元與 0.31 美元。首季付費用戶從 1,459 萬人成長至 1,583 萬人，每位用戶平均營收從 126.3 美元提升至 132.55 美元。

Dropbox 創始人兼執行長 Drew Houston 說：「在新工作型態的時代，我們有絕佳的機會替客戶與股東提供更多的服務與價值，未來發展值得期待。」