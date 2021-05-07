〈房產〉今年北市第一筆億元店面交易 成交地點在東湖商圈

據台北市地政雲最新資料顯示，內湖區東湖路今年 3 月出現一筆總價破億的店面交易，這筆交易含車位建坪約 136.2 坪，換算單價約 108.8 萬元，總價達 1.37 億，是 2021 年北市第一間總價破億元的樓店，暫居今年北市樓店之王。

目前該店面出租給日系藥妝「松本清東湖店」，且 2 月剛開幕，推估知名店家承租是吸引買家出手的原因。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承表示，東湖路店家眾多，不僅在地民眾對東湖路商圈的依賴性高，連汐止社后地區消費者也時常到此採買，因此商圈繁榮熱鬧，店面價值也相當高，目前東湖路沿線的 1 樓店面，租金行情不俗，使用坪數高的公寓店舖，單坪月租金約 3000-3500 元；大樓華廈的樓店，則約 2500-3000 元。

許兆承並指出，松本清東湖店所在的區段，處於東湖五分市場的出入口，人潮洶湧、集客效益佳，是東湖最具商機的地段，該店面前一任租客為肯德基，和目前的松本清都屬於知名連鎖品牌。

依照當地的店面租金行情估算，該店面單月租金應有 25 萬元以上的水準，換算年租金投報率超過 2%，且大型連鎖企業多半較偏好長期租約，買家既可長期穩定收租，又可藉由知名店家的知名度提升店面價值，因此更能吸引投資人重金收購。

今年以來北市首間破億樓店出現在社區型的在地商圈，而非知名度更高的一級觀光商圈，且進一步觀察北市第一季總價前 5 名的樓店交易，不在東區也不在西門町，分居東湖、安東街及五分埔等區域型商圈。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中分析，北市主流觀光商圈的店面總價門檻高，店面的競爭壓力也大，往往會影響投報表現，且近年觀光人潮銳減，店面空置問題浮現；反觀在地的社區型商圈，是區域生活採買重鎮，民生依賴性極高，店面出租穩定，且總價門檻低，租金投報率如能符合期待，就能吸引包租公、包租婆長期持有。

今年第一季台北市一樓店面交易總價前五名，有 4 筆都以現金買下，陳定中指出，雖然房市政策趨嚴，不過投資人滿手現金，仍有長期置產需求，而社區型商圈店面價格相對親民，許多買家不需貸款就能入手，加上租金投報率穩定，成為資產族資金長期配置的理想選擇之一。