電子股奮起 台股大漲290點收17285點站回月線 周線中止連六紅

台股今 (7) 日開高走高，市場資金轉進電子，包括 IC 設計、被動元件、記憶體、LED、面板、PCB 等全面獲資金點火，台積電一度站回 600 元關卡，反觀連日強勢的傳產族群普遍賣壓沉重，指數終場上漲 290.64 點，收在全場最高 17285 點，一舉收復 5 日線及月線，成交值 4525.67 億元。不過，周線終止連六紅，本周累計下跌 281 點。

台積電今日股價回神，一度勁揚逾 2%，攻克 600 元關卡，可惜終場沒能站穩，以 599 元作收，單日市值激增 3111 億元；聯電、鴻海、台達電、日月光投控也扮演撐盤要角，大漲 3-5%；新科股王矽力 - KY 續創新高，一度攀至 3335 元，終場大漲 6.6%，收 3300 元。

IC 設計指標股聯發科今日在平盤附近震盪整理，不過，驅動 IC 龍頭聯詠全產品線持續成長，估第二季營收達 330-340 億元，續創新高，毛利率高標上看 48%，超越聯發科的 46.5%，今日股價大漲近 5%，收 578 元，敦泰、矽創漲勢也很亮眼，天鈺尾盤更直接攻上漲停。

記憶體廠華邦電第一季稅後純益 15.86 億元，季增 3.5 倍，每股純益 0.4 元，單季就賺贏去年全年，並寫下近 10 季以來高點，在資金追捧下，華邦電股價直奔漲停，達 33.9 元，記憶體 IC 設計廠晶豪科同步亮燈漲停，旺宏、南亞科、威剛、十銓、宇瞻表現也都不俗。

面板雙虎早盤走勢震盪，但在大量買盤湧入下，漲勢逐漸放大，群創率先亮燈漲停，收 26.75 元，收復 5 日線與月線；友達也有 9% 以上的漲幅，收 28.15 元，彩晶同步攻上漲停板。

傳產股普遍拉回，其中以塑化族群最為弱勢，台塑四寶 4 月營收站穩高檔，台塑、南亞分別創下歷史次高及新高紀錄，但因部分石化產品價格恐已屆高點，四寶今日股價承壓，台塑領跌 7%，台化、台塑化重挫 3%；此外，國喬遭摜至跌停，華夏、亞聚、聯成、中石化跌勢也相當沉重。