台股強彈奪回月線 外資回頭大買 三大法人聯手買超237.73億元

電子股重回市場主流，帶動台股今 (7) 日強彈， IC 設計、被動元件、記憶體、面板、LED、PCB 等族群全面獲資金點火，台積電一度站回 600 元關卡，指數終場上漲 290 點，收在全場最高 17285 點，成功收復 5 日線及月線，成交值 4525 億元，外資回頭大買 160 億元，三大法人齊站買方，合計買超 237.73 億元。

台股周線終止連六紅，本周累計下跌 281 點。觀察籌碼面，外資終止連賣，轉為買超 160.57 億元；投信也買超 9.02 億元，為連 3 買；自營商同步買超 68.06 億元，三大法人合計買超 237.73 億元。

台積電股價回神，一度勁揚逾 2%，攻克 600 元關卡，可惜終場沒能站穩，以 599 元作收，單日市值激增 3111 億元；聯電、鴻海、台達電、日月光投控等電子權值股也大漲 3-5%；新科股王矽力 - KY 續創新高，一度攀至 3335 元，終場大漲 6.6%，收 3300 元。

聯發科一路在平盤附近震盪整理，尾盤強勢翻紅，IC 設計族群受到買盤青睞，聯詠受惠全產品線持續成長，估第二季營收達 330-340 億元，續創新高，今日股價大漲近 5%，收 578 元，敦泰、矽創漲勢也很強勁，天鈺尾盤更直接攻上漲停。

在終端需求及新應用強勁成長下，被動元件廠首季獲利、4 月營收表現亮麗，第二季營運不看淡，國巨、華新科今日吸引資金進駐，連袂大漲逾半根停板，凱美、禾伸堂、大毅、立隆電也都亮燈漲停，為盤面人氣指標。

記憶體廠華邦電第一季稅後純益 15.86 億元，季增 3.5 倍，每股純益 0.4 元，單季就賺贏去年全年，並寫下近 10 季以來高點，在資金追捧下，華邦電股價直奔漲停，達 33.9 元，記憶體 IC 設計廠晶豪科同步亮燈漲停，旺宏、南亞科、威剛、十銓、宇瞻表現也都不俗。

傳產股普遍拉回，其中以塑化族群最為弱勢，台塑四寶 4 月營收站穩高檔，台塑、南亞分別創下歷史次高及新高紀錄，但因部分石化產品價格恐已屆高點，四寶今日股價承壓，台塑領跌 7%，台化、台塑化重挫 3%；此外，國喬遭摜至跌停，華夏、亞聚、聯成、中石化跌勢也相當沉重。