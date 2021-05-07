消費動能起跑 股票型基金持續扮要角

美國消費者信心指數升高至疫情以來最高點，初請失業救濟金人數降至疫情以來最低，投資人開始擔心通貨膨脹率將升高，美國財政部長葉倫日前提到應適度升息以防止經濟過熱的言論，更一度引起美國股市震盪。「鉅亨買基金」認為，儘管美國經濟數據表現亮眼，然而部份國家新增感染人數再次升高，為全球經濟復甦增添些許不確定性，而歐美離完全恢復疫前水準還有一段距離，因此現在討論升息為時過早，依目前市況及主要國家央行持續寛鬆政策來看，仍有利股票型基金今年的表現。

今年以來全球經濟表現持續加溫，但由於疫情狀況仍未穩定，加上市場對通膨升溫恐引起各國央行提前緊縮貨幣的疑慮，使今年各股債市場走勢相較去年來得顛簸，不過依晨星截至今年 4 月底的數據統計，各天期排名在同類型前 10% 且為正報酬的基金有十餘檔，以股票型基金表現亮眼。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美國財政部與聯準會目前有高度共識，貨幣政策將輔助財政政策來盡力達成完全就業。就算通貨膨脹率短暫升破 2.5%，聯準會也會以不具持續性的理由，延續現有貨幣政策。緊繃的勞動市場加上財富重分配政策，將大幅提高美國消費，因此持續看好美國股市長期表現，與其他將受惠於消費增長的類股。

另外，張榮仁提到，目前全球已有 2 億人完成新冠肺炎疫苗接種，而其中超過一半都集中於主要已開發國家，新興市場國家施打進度明顯較慢。按照目前施打進度，美國與英國可望於今年 6 月至 7 月達成群體免疫標準，歐盟將於第四季達成群體免疫，日本時間點則落在今年底或明年初，有助帶動各國消費回到正常水準。

台股相較其他股市，今年以來的表現相當突出，而台灣公布第一季經濟成長率高達 8.16%，更創下 10 年以來最高紀錄。張榮仁認為，隨著美國疫苗施打人數增加，一旦疫情結束，報復性消費潮將大幅推升整體需求，產能利用率也將因此大幅升高，台灣出口訂單年增率往往也跟隨升高。目前美國產能利用率約 74% 左右，預料將於未來數年回升到 80% 以上，台灣出口至少將有好幾年的好光景。

目前股市短期走勢雖充滿雜音，不過，因全球主要國家的製造業復甦動力極為強勁，且現在大部份企業庫存仍處較低水位，因應全球需求提升，補貨行情值得期待。張榮仁建議投資人可趁股市震盪拉回時，利用「鉅亨買基金」的申購優惠方案進場佈局。

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