台積電4月營收、鴻海法說、4月稅收統計 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電周一 (10 日) 將公布 4 月營收結果，隨著市場需求強勁、先進製程逐步貢獻營運下，可望續站穩高檔，科技指標大廠本周也將陸續召開法說會，鴻海因應疫情周五 (13 日) 法說將改採線上舉行，市場關注展望、國瀚半導體後續布局，另外，財政部周二 (11 日) 則將公布 4 月稅收統計結果。以下是本周大事預告：

台積電 10 日公布 4 月營收 可望站穩高檔

晶圓代工大廠台積電周一 (10 日) 將公布 4 月營收，市場看好，隨著市場需求維持高檔、加上先進製程逐步貢獻營運，台積電營運將維持高檔。

根據台積電公布第 2 季財測數字，營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，中位數約 1.16%，將續創新高，以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第 2 季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第 1 季下滑。

另一方面，台積電也上調今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工及台積電本身美元營收成長預估，預期今年晶圓代工產值將成長 16%，台積電美元營收將成長 20%，也認為各平台及先進製程需求都比 3 個月前更強勁。

科技廠法說 鴻海 14 日登場關注印度疫情、國瀚半導體

上市上櫃公司近期進入財報密集公布期，鴻海將在周五 (14 日) 召開法說，不過因近期國內新冠疫情升溫，鴻海宣布配合政府防疫升級，將改採線上方式舉行，預期除首季財報及展望、電動車布局進度、美國威州投資案外，市場也將關注印度疫情、國瀚半導體等議題。

除鴻海外，世芯 - KY、群聯周一 (10 日) 也將召開法說，市場關注，世芯因應美國出口管制規則變化，所造成的營運衝擊後續變化，以及群聯對於整體半導體市況看法。

另一方面，品牌大廠華碩周三 (12 日) 同樣將召開法說，除關注首季財報、展望外，全年筆電需求、零組件供應狀況、手機事業展望也是焦點，華碩本周二 (11 日)、周四 (13 日) 將分別舉行兩場新品發表會，推出 ROG 新品、旗艦手機 ZenFone 8。

代工大廠廣達則將在周四 (13 日) 舉行法說，受惠遠距商機延續，廣達筆電代工涵蓋 iOS、Windows、Chrome 三大系統，今年以來筆電出獲月月突破 600 萬台大關，淡季效應趨緩，後續筆電訂單能見度、缺料影響也值得關注。

財政部 11 日公布 4 月稅收統計 證交稅可望再創新高

財政部周二 (11 日) 將公布 4 月稅收統計，隨著台股交投持續熱絡，4 月更衝上萬七大關，最高來到 17709 點，市場認為，4 月證交稅將再寫新高。

觀察 3 月稅收統計結果，在台股持續熱絡下，讓證交稅創下三大新高，包括 3 月單月稅收 220 億元、前 3 月稅收 559 億元，分別創下歷史與同期新高，累計前 3 月成交值也達 4007 億元，同寫新高紀錄。