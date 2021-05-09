華碩正向看待營運 推金三角策略邁向成長型企業

品牌大廠華碩 (2357-TW) 致股東報告書出爐，展望今年，董事長施崇棠表示，將持續朝品牌金三角策略邁進，正向看待營運展望，並規劃積極成長目標，強化現有核心事業，加上人工智慧、AIoT 布局，預期未來數年華碩將成為進化創新的成長型企業。

施崇棠表示，華碩將持續透過「設計思維」、「市場定位」、「NPS 用戶推薦度」金三角策略，將品牌推向新的里程碑，同時發展 AIoT 新數位世代，以信任、真實透明的管理文化，實現數位技術、數位整合、數位轉型，今年也將強化主機板、電腦、電競等核心事業，拓展電競玩家、商用、創作者等使用者族群。

去年新冠疫情衝擊全球，施崇棠指出，樂見在全球攜手抗疫下，經由積極經濟政策與行政管理舉措，降低並逆轉疫情衝擊，也看見疫苗、克服疫情的曙光。

展望未來，施崇棠進一步表示，疫情重塑人類生活及工作方式，加速遠距工作、居家學習、線上娛樂等數位化生活模式，將拉動電腦與電腦周邊產品成為剛性需求，未來以使用者為中心、數位化經濟模式的產品及服務將更蓬勃興起。

營運方面，華碩 4 月在筆電需求維持強勁下，單月品牌營收達 365.02 億元，月減 15.37%、年增 82.14%；累計今年前 4 個月品牌合併營收達 1446.06 億元、年增 74.73%。

華碩周三 (12 日) 也將舉辦線上法說會，將說明第 1 季營運結果、第 2 季營運展望，同時本周也將推出 ROG 新品、新一代 ZenFone 8 旗艦級手機。