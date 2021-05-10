原物料類股夯 俄股、巴西急追猛漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 4 月份新增非農就業大幅不如預期，反而緩解通膨與升息的擔憂，在全球原物料需求暢旺下，美國股市由鋼鐵、能源等類股帶動上漲 1.2%；

2. 英國央行上調全年 GDP 預測，並放緩購債腳步，但強調沒有要改變刺激政策；歐洲財報報喜，並顯示企業正在逐漸復甦，歐股上漲 1.5%。

新興市場

1. 中國製造業、服務業採購經理人指數較上個月轉佳，4 月份進出口數據強勁，五一長假旅遊活動激增，但仍落後疫前水準，科技電子和生技醫療等類股走跌，中國股市下跌 2.2%；

2. 原物料類股表現亮眼，油價在全球需求提振下持續上漲，銅、鋼鐵鐵礦砂等價格創新高，農產品則來到八年高位，刺激原物料出口國家股市漲幅，俄股上漲 6.2%，拉丁美洲則上漲 6.0%。

債券市場

1. 美國就業數據不如預期，美國 10 年期公債殖利率一度跌破 1.5%，債市出現舒緩，美國政府債券上漲 0.3%；

2. 全球高收益債券與新興市場指數則分別上漲 0.5%、0.8%。

原物料、匯率

1. 市場對美國升息和貨幣政策收緊的擔憂淡化，美元指數下跌 1.1%；金價則在實質利率維持低位的情形下，反彈至 1,831.36 盎司 / 美元，本週上漲 3.5%；

2. 美國能源部公佈之原油庫存創下年初以來最大減量，煉油廠產能利用率持續改善，世界銀行報告則預估若產油國減產協議沒有持續，油價可能會回落，油價上漲 2.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/5/10（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/7）

資料來源: Bloomberg，2021/5/10（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/7）

三大市場關鍵事件及分析

1. 供給不足不會是常態，年底有望修復

美國製造業採購經理人指數供應商交貨分項於去年 10 月超過 60，並一路升高至目前的 75，但從歷史經驗來看，供給不足將於未來 6 至 8 個月趨緩，而對通膨衝擊也將於明年初消散。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，上圖時間範圍為 1955-2021，當 ISM 製造業供應商交貨分項超過 60 時設為基期，正常範圍為第一與第三四分位數之間，2021/5/6。

2. 葉倫嚇壞市場，聯準會急安撫

美國財政部長葉倫關於經濟過熱與升息的採訪，引發股市恐慌，但從美國勞動市場狀況與聯準會官員之後談話來看，美國離升息還很遙遠。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/6。

3. 聯準會憂風險，重申寬鬆立場

聯準會半年金融穩定報告指出即使經濟正在逐步恢復，但企業仍有極大破產風險，部分資產價格有可能因為風險情緒退縮而大幅回落，聯準會將繼續位經濟提供強力支撐，直到完全復甦。

資料來源： Fed Financial Stability Report，「鉅亨買基金」整理，2021/5/7。前兩張圖為過去 30 年間每月資產風險溢價分佈表。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/6。

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