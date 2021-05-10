【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上周再次出現分化走勢，其中 Dow Jones 與 S&P500 再創新高，但以科技類股為重的 Nasdaq 指數則出現顯著賣壓。造成上週下跌壓力的原因，其中包含對通貨膨脹率上升的擔憂，擔心 FED 可能提早逐漸減弱貨幣刺激措施，以及未來幾個月可能增加稅收等因素，皆是目前市場擔憂的焦點。此外，財政部長葉倫發表講話稱，為了防止經濟過熱，利率可能必須有所上升，加深投資人的擔憂情緒。

此外，Clorox 等消費性產品公司在最近的財報告中表示，他們的原物料成本價格正在上漲，並且最終可能會轉嫁給客戶；從木材到玉米再到鈀金等大宗商品價格在最近幾個月都在上漲，恐成為未來通膨升溫的引爆點。街口投信表示，因此依賴低利率環境推升的高增長科技股股價出現賣壓，即使多數財報仍優於預期。相反的，經濟循環股則受到市場追捧，因相關企業將受惠於後疫情的需求，帶動業績增長。

上週紐約州州長宣布將取消紐約、紐澤西州和康乃迪克州的大部分運力限制，佛羅里達州則將取消所有防疫限制，同時本月晚些時候將在紐約市恢復 24 小時的地鐵服務。種種跡象顯示，隨著美國疫苗接種速度加快，疫情逐漸控制之下，相關的防疫措施已逐漸放寬。

美國 CDC 表示美國遊輪業者如果船員已完成接種達 98%，同時遊客達 95% 完成接種之下，將可在今年夏天出港，為自去年疫情爆發以來，首次核准美國本土遊輪業者出港。歐美國際消費市場已出現改善跡象，未來相關企業的業績可逐漸走出疫情衝擊陰霾。同時，最新的美國就業報告也顯示勞動市場仍有不確定性，FED 將持續保持寬鬆貨幣政策，市場擔憂利率走揚的風險有所降溫，因此將持續提振市場的樂觀情緒。

【債市】

美國 4 月份非農就業人口僅新增 26.6 萬人，遠低於市場預期之新增 100 萬人，且失業率亦攀升至 6.1%，疲弱的就業數據降低市場對於聯準會升息之預期，反增強市場風險情緒。在美債殖利率持穩、美元走弱、全球原物料價格走高… 等因素刺激下，上週 J.P. Morgan EMBIGD 指數上漲 0.68%，延續 4 月以來強勁走勢。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 5 月 5 日止一週，新興市場債券基金淨流入 5 億美元，略低於前一周之淨流入 6.5 億美元。

上週巴西央行受到國內通膨升溫影響，如市場預期升息 3 碼，且表示 6 月份可能再度升息，土耳其央行亦維持利率於 19% 高點不動，週五公布之智利及墨西哥 4 月份通膨數據皆超出央行目標區間，顯示通膨升溫現象普遍發生於新興市場各國，主要係今年以來石油、食品、原物料價格大幅走高所致，此外，新興市場 (亞洲以外) 匯率在過去一年普遍呈現貶值所造成之輸入性通膨，以及去年油價基期低亦進一步挹注通膨升溫。

街口投信表示，本周中國、巴西、印度將公布 4 月份通膨數據，持續觀察各國通膨狀況，智利、巴西、菲律賓、祕魯… 等央行將召開利率會議，儘管通膨升溫，但由於各國經濟仍深受疫情影響，在刺激經濟復甦與抑制通膨兩難的情況下，預期各央行將維持利率不變。

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