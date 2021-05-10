美商務部長：美國要從疫情中復甦還有很長的路要走

美國商務部長 Gina Raimondo 在週日 (9 日) 表示，在新冠肺炎疫情爆發，許多美國人仍在恢復工作上仍面臨挑戰，上週的就業人數低於市場預期，就反映出了這一點。她認為，美國要從疫情中復甦，仍有很長的路要走。

Raimondo 在接受採訪時表示：「我認為美國要從疫情中恢復，還有很長的路要走。仍然有很多美國人在苦苦掙扎，就業的崗位仍較疫情前仍減少了 800 萬個。」

美國上個月就業數據成長意外放緩，可能受到勞動力和原物料短缺的限制，非農就業人數僅增加了 266,000 人，遠低於經濟學家預期的近 100 萬人，與 1 月至 3 月的穩定成長形成鮮明對比。

Raimondo 在談到拜登政府為促進經濟所作的努力時表示：「我們正在採取大膽的舉措，但是還有很長的路要走，我們必須幫助美國人找到工作。」

另外，她也表示，在疫情期間，女性受到的打擊尤其嚴重，因為有許多女性主要聚集在受衝擊最嚴重的產業，像是低技能的服務業工作。此外，缺乏負擔得起的托兒服務也使女性深受打擊，而且由於學校關閉，她們的選擇進一步受到限制。

Raimondo 同時也駁斥了部分共和黨人的論點，即人們不願返回工作，因為他們得以請領失業救濟，她認為數據中並沒有任何跡象表明這一點。「現在人們不返回工作的首要原因就是恐懼，或者他們找不到托育服務，以及學校仍然關閉。」Raimondo 說道。

Raimondo 在日前曾表示，半導體晶片短缺也是影響 4 月份就業報告中的一項因素，她強調美國政府正專注於尋找在美國生產半導體的方法，以避免將來出現類似的供應中斷。拜登政府的就業計劃也建議進行 500 億美元的投資來強化供應鏈。