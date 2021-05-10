〈世芯法說〉Q1每股賺5.68元創新高 睽違三年擬買回千張庫藏股

世芯 - KY(3661-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠中國第二大客戶專案貢獻，營收、獲利皆創新高，稅後純益達 3.88 億元，季增 6.37%，年增 123%，每股稅後純益 5.68 元，同時也宣布擬買回千張庫藏股，這也是繼 2018 年後，再度實施庫藏股計畫。

世芯第一季營收 26.59 億元，季增 38.71%，年增 74.93%，毛利率 36.37%，季增 5.06 個百分點，年增 3.19 個百分點，營益率 18.84%，季增 6.39 個百分點，年增 5.02 個百分點，稅後純益 3.88 億元，季增 6.37%，年增 123%，每股稅後純益 5.68 元。

世芯指出，為維護公司信用及股東權益，擬自集中交易市場買回股票，預計買回 1000 張，占公司已發行股數約 1.42%，買回期限則自明日起至 7 月 9 日，每股金額區間約 280-720 元，買回金額上限約 26.75 億元，也顯現公司對長期營運的決心。

世芯此次也是睽違近三年，再度實施庫藏股計畫，上次實施日期為 2018 年 09 月 12 日至 10 月 30 日，當時原預定買回 2000 張，實際則買回 1925 張，執行率約 96%。