〈世芯法說〉流失飛騰訂單衝擊今年營收25% 全年維持成長

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理沈祥霖表示，由於美國出口管制規則變化，公司自 4 月 8 日起全面停止出貨飛騰，預計影響今年營收 25%，不過仍看好全年營收、獲利優於去年，營收目標年增 20%。

財務長王德善表示，飛騰去年占世芯營收 39%，為最大客戶，不過，由於飛騰晶片停止量產，影響世芯全年營收 25%，市場原預估，世芯今年營收將首度突破 100 億元，年增幅至少 45%，如今財測僅剩 85 億元，年增幅大幅收斂至 20%。

針對飛騰一事，沈祥霖強調，世芯維持一貫立場，在合法規定下進行商業行為，不過仍沒有放棄與飛騰合作，將持續與供應商、律師討論，期望讓飛騰晶片重返量產，也補充並未將任何資料或技術轉移給飛騰。

展望今年，沈祥霖坦言，由於飛騰訂單流失，衝擊今年營收成長目標，不過仍看好中國第二大客戶，以及北美、歐洲、日本等地區客戶，其中，北美、歐洲客戶在先進製程的規劃依舊，預計今年底、明年初就可見到顯著的營收貢獻。

細分世芯 NRE、ASIC 兩大產品線，王德善指出，與飛騰的 NRE 仍延續，其餘新專案也照規劃進行，且因有許多客戶仍在排隊，對全年目標沒有明顯改變，不擔心 NRE 成長遇到瓶頸。

不過，ASIC 方面，王德善坦言，由於飛騰量產規模大，短期要找到足以填補飛騰營收缺口的客戶，仍有一定難度，不過，也有 2 個北美客戶的 AI 晶片即將進入量產，中國第二大客戶的 7 奈米產品也開始出貨，期望可以彌補飛騰量產動能。