外資看成長動能受限 世芯再吞第四根跌停

外資今 (14) 日出具報告指出，世芯 - KY(3661-TW) 現今客戶規模小，量產 (Turnkey) 業務在未來 1-2 年難以恢復，即便有北美、歐洲客戶，仍無法抵銷飛騰訂單流失或其他中國 HPC 客戶帶來的潛在損失，因此維持目標價 600 元與賣出評等。

世芯今日持續受飛騰利空衝擊，股價再吞第四根跌停，盤中仍有近 1.4 萬張排隊掛賣，短短四個交易日從 902 元，崩跌至 593 元，跌幅高達 34%。

展望今年，外資看好，世芯今年北美 AI 客戶的 7 奈米案件，可望在今年第四季進入量產，也已取得中國 GPU、AI 客戶的案件，有助世芯擴大在 7、5 與 3 奈米製程的市占率。

不過，由於飛騰去年占世芯的量產營收比重高達 5 成，即便有歐洲、北美客戶，但大部分新創客戶的量產規模小，難以抵銷飛騰訂單流失影響，預計未來 1-2 年量產業務成長恐趨緩。

此外，世芯中國第二大 HPC 客戶的 7 奈米案件，也已在今年進入量產，預計明年出貨動能將較今年下降。

外資坦言，相關新創客戶占世芯營收比重仍低，成長幅度相對有限，且飛騰以及其他中國客戶的營收比重高達 6 成，未來仍無法避免中國其他客戶遭美方制裁，有潛在損失。