東元培育小金雞 旗下馬達製造商東元精電擬8月登興櫃

東元 (1504-TW) 今 (10) 日宣布，旗下步進馬達製造廠東元精電本月向證交所遞送公開發行申請，預計今年 8 月登錄興櫃，看好東元精電馬達產品布局擴大，近年營收不斷增長，可望成為東元集團的小金雞。

東元精電以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，是東元集團在精密馬達發展、智慧製造應用、電動載具市場的重要佈局，近年營收持續成長，去年全年營收年增逾 3 成。

展望未來，董事長林勝泉指出，受惠產品銷售策略奏效，市場定位明確，推升伺服馬達營收成長，今年第 1 季營收季增 23%、年增 65%，預期歐美地區居家隔離人數增加，醫療器材和電磁式模擬負載的運動健身器材需求持續飆升，相關伺服馬達和驅控裝置市場規模將成長超過 50%，有望推升今年公司醫療及電動載具應用成長。

林勝泉表示，除中國、印度與台灣等市場業務穩定，目前已順利爭取到歐洲、美國、日本等國際工控大廠 ODM 代工合作，將共同規劃與研發下一代伺服馬達產品，預計明年初陸續上市，同時有機會打入歐美日等高階市場。

東元精電開發相關伺服全系列產品，已被廣泛用於智慧製造、工廠自動化設備系統。東元發揮集團綜效，搭配東元電機的 PLC 控制單元、高效變頻器、敏捷驅動器，將產品應用於橡塑料機器設備、包裝、切割機、各種工具機行業、汽車廠等產業，以及半導體產業與智慧物流、電子業 PCB 鑽孔機台自動化設備、和 AMR Cobot 協作型機器人等。

東元精電公開發行時間預計於申請後 12 個營業日生效，並於 7 月召開股東臨時會，選任獨立董事，8 月登錄興櫃。