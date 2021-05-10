宏碁4月營收249億元年 近8年同期新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收，受惠遠距商機、宅經濟延續，單月營收達 249.5 億元，月減 10.1%、年增 26.3%，為近 8 年同期新高，累計今年前 4 月營收達 965.07 億元、年增 40.7%。

宏碁表示，筆電需求維持高檔，各主要產品線當中，以電競產品營收年增幅最大，達 1.19 倍，一般筆電、顯示器營收也分別年增 39.5%、37.3%，

另一方面，宏碁指出，多重事業引擎策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司也陸續公告 4 月份營收，其中，海柏特 4 月營收年增 141.8%，酷碁、宏碁智通也分別年 57.2%、102.1%。

宏碁首季營收達 715.55 億元，季減 13.39%、年增 46.47%，毛利率 11.62%，季減 0.04 個百分點、年增 1.48 個百分點，營益率 3.92%，季減 0.77 個百分點、年增 3.88 個百分點，在業外挹注下，稅後純益達 27.43 億元，季增 37.7%、年增 391.61%，每股純益 0.91 元，創下 2011 年第 1 季以來，逾十年單季新高。