〈南茂法說〉今年還有漲價計畫 全年營收年增上看20%將再創高

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，由於近期銅價、原物料成本不斷上揚，今年還有調漲價格計畫，且隨著新產能陸續到位、客戶需求強勁，預期今年營收將逐季創高，全年估年增 15-20%，將再寫新猷。

南茂 4 月營收創歷史次高，達 22.83 億元，月減 2.61%，年增 23.14%，累計前 4 月營收 87.49 億元，年增 17.57%；鄭世杰指出，由於 4 月工作天數較 3 月減少一天，加上部分客戶晶圓進料受阻，營收較上月微幅下滑，但 5、6 月接單相當強勁，整季營收估可優於上季、季增 8-9%，續創新高。

展望後市，鄭世杰看好，全球數位轉型加速，帶動整體半導體需求增加，南茂全產品線包括記憶體、驅動晶片、混和訊號業績都將持續成長，其中，記憶體 DRAM 受惠客戶備貨積極，成長動能轉佳，將繼續擴充銲線機台，滿足客戶訂單，Flash 的需求也維持高檔。

驅動晶片方面，鄭世杰表示，由於筆電、電視需求依舊旺盛，中 / 大尺寸面板客戶下單量提高，COF 稼動率也拉升，手機用小尺寸面板的驅動晶片測試也隨著新增高階機台到位，有助整體業績成長。

鄭世杰更看好混和訊號事業成長，受惠日本客戶將主要訂單交由南茂生產，南茂也為此成立生產專線，加上 T-CON(時序控制晶片) 因台灣兩大客戶訂單增加，整體產品線業績年增幅優於其他產品線，同時，獲利也可望較去年大幅提升。

此外，鄭世杰也透露，由於今年整體營運展望佳，預期明年配息將不低於今年 2.2 元的水準。