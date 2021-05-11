淘帝-KY Q1每股虧0.58元 已連虧5季

淘帝 - KY(2929-TW) 5 月 4 日恢復在證券集中交易市場交易後，由於連漲 6 根停板，今 (11) 日公布 3 月和第一季自結，3 月稅後淨損 0.25 億元，每股虧損 0.23 元，第一季稅後淨損 0.63 億元，每股虧損 0.58 元，連虧 5 季，不過，虧損幅度已收斂至 4 季最小。

淘帝第一季合併營收為 8.14 億元，年減 5.87%，4 月合併營收 2.93 億元，月減 25.09%，但較去年同期成長 15.19%，連 3 月正成長。

淘帝指出，集團積極強化線上銷售、擴增線上代理商，第一季線上銷售占營收比重持續提升至 26%，而針對旗下實體銷售據點調整，也已進入尾聲，代理商整體拉貨動能正逐步回升，使虧損逐步收斂。

淘帝說明，第二季適逢中國五一長假、六一兒童節等，向來是中國童裝產業傳統旺季，18 個代理商於旺季期間開始加大 TOPBI 品牌童裝產品拉貨力道，淘帝陸續與代理商談定童裝產品折扣數，較去年第二季起大規模折扣數有明顯提振。

展望上半年，淘帝強調，持續衝刺線上銷售，保持童裝庫存良好去化並挹注營運現金活水，秉持穩健經營策略，推動營運走出谷底。