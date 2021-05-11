晟德首季純益年增逾9倍 EPS 4.63元 寫歷史次高

晟德 (4123-TW) 今 (11) 日公布財報，受惠認列轉投資基金公司收益，第 1 季稅後純益 21.18 億元，季增 54.15%、年增 908.6%，每股純益 4.63 元，創歷史次高。

晟德第 1 季營收 1.58 億元，季減 8.14%、年減 48.87%；毛利率 54.85%，季增 0.73 個百分點、年增 8.62 個百分點；營利率 - 201.67%，虧損較前一季與去年同期擴大。

晟德表示，轉投資基金持有的科興生物集團，其集團新冠疫苗上市營收獲利攀升，基金持股大幅增值近百億元。

其他轉投資公司發展部分，晟德指出，加科思 (1167-HK) 研發的抑制劑 JAB-21822 已獲得美國 FDA 批准臨床試驗申請 (IND)，預計今年下半年啟動美國、中國兩地收案；已對外授權的新藥，後續將按照研發進度收取最多 8.1 億美元里程碑金，藥品上市後則更可獲得銷售分潤金，估 2030 年藥品營收貢獻上看人民幣 55 億元。

晟德隨著核心、非核心、國際大型基金及未來潛力產業等四大事業體布局效益顯現，投資總額已達 400 億元，透過股息收入、調整持股策略，每年至少有 20 億元現金收益，目標 2025 年前將核心事業公司創造出 300 億元市值。