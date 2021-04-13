〈晟德法說〉四大投資事業效益顯 每年至少現金流入20億元

晟德 (4123-TW) 今 (13) 日舉行法說，董事長林榮錦表示，隨著核心、非核心、國際大型基金及未來潛力產業等四大事業體布局效益顯現，目前投資總額已達 400 億元，透過股息收入、調整持股策略，每年至少有 20 億元現金收益，目標 2025 年前將核心事業公司創造出 300 億元市值。

林榮錦指出，晟德投資模式屬於產業創投，與一般財務投資不同，主要投資標的為具有策略發展或處於轉型階段，並參與投資公司決策、扶植公司，後續帶動集團配息收入，目前核心事業旗下公司包括澳優、永昕、順藥、東曜、博晟、長聖等。

晟德旗下公司市值約 20 億元至百億元，如永昕約 70 億元、東曜約 90 億元、順藥約 58 億元、益安約 38 億元、博晟約 31 億元，林榮錦表示，目標 2025 年前，核心事業公司市值將跨入 300 億元，後續將調節持股轉為現金，再轉往其他投資標的。

林榮錦擘劃投資公司願景，永昕因應韓系大客戶建置二廠，二廠預計 6 月底導入設備產線試車、8 月完成建案，2022 年第 3 季投產；看準未來 ADC(抗體藥物複合體)、細胞治療趨勢，擬向銀行借貸 30 億元建置三廠，預計 3-4 年後完工投產。

東曜今年則有三大成長引擎，包括旗下開發三項藥品將啟動銷售、CDMO 業務營收將破億元人民幣，成為最大 ADC 藥物代工公司、以及兩項藥品完成國際授權，約可帶來人民幣逾 4 億元簽約金與後續分潤。