〈晟德法說〉林榮錦：未來三大項目將成生技業主流

晟德 (4123-TW) 今 (13) 日舉行法說，對於未來生技產業趨勢看法，董事長林榮錦表示，ADC(抗體藥物複合體)治療、免疫細胞治療、基因療法等三大項目，將成為生技產業主流，目前旗下轉投資事業也陸續跨入相關領域搶商機。

林榮錦表示，根據研調機構報告指出，以細胞療法、基因療法為新一代生物治療手段 (NGB) ，在近五年發展快速，2019 年共有 99 項研發產品進入後期臨床試驗，數量比開發中產品多上 369 個，與 2014 年相比更成長 3 倍。

林榮錦補充，由於美國 FDA 認為，NGB 療法藥物主要是治療具有嚴重、尚未被醫療治療的病患，因此 NGB 療法藥物與其他傳統療程相比，有可能不需進行三期臨床試驗就能取得美國 FDA 核准，顯示該療法藥物能縮短上市時程。

林榮錦指出，雖然 ADC(抗體藥物複合體) 治療、免疫細胞治療、基因療法等三大項目為未來生技產業趨勢，但難免會因大環境改變，其他治療療法竄出，其中，mRNA 療法發展仍處於早期階段，受惠新冠疫情加速該療法的發展速度，尤其許多疫苗、新藥陸續導入 mRNA 療法，醫療產業也重新被定義，不過 mRNA 療法開發的藥物仍面臨儲存問題，未來可能透過科技來解決。