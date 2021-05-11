〈國內疫情升溫〉林燈基金會與中興保全文教基金會捐助宜蘭防疫

COVID-19 疫情逐漸擴大，今 (11) 日宜蘭地區傳出疑似群體感染，新增 5 例本土案例。為鼓勵全民施打疫苗，本於飲水思源、關懷鄰里、善盡企業社會責任，中保科技 (9917-TW) 集團攜手旗下中興保全文教基金會、國產建材實業 (2504-TW) 集團與林燈文教公益基金會，共同捐贈 350 萬元的疫苗與物資。

這次疫苗施打補助對象為全宜蘭縣公立高中職與員山鄉所有公立國中小教職員，均可申請全額補助接種 AZ 疫苗，受惠 2500 人。

另外，中保文教基金會也會針對宜蘭縣全員山鄉的公立國中、小，捐贈所有教職員及學生每人一盒防疫口罩與消毒液組，共捐出近 10 萬片口罩，2000 份消毒液組。

宜蘭員山鄉為國產建材實業集團創辦人林燈的故鄉，本著飲水思源，集團創辦人林孝信陸續成立林燈文教公益基金會與中興保全文教基金會，聯手關懷宜蘭地區社會經濟屬於較為弱勢的學童，對象涵蓋從國小、國中、高中到大學，以獎學金、專案經費贊助、詩文背誦、課輔班等多元方式，支持與培育這群學子。集團創辦人林孝信心繫宜蘭，得知疫情後，即指示基金會規劃捐贈方案。