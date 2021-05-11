前4月稅收近6000億元 不動產相關同步成長

財政部今 (11) 日公布 4 月稅收統計，單月實徵淨額 1327 億元、年增幅 11.4%，累計前 4 月稅收 5999 億元、年增幅 15.5%。

根據財政部統計，前 4 月包括證交稅、營業稅、營所稅、契稅、關稅、菸酒稅、遺產稅與總稅收均寫下歷史新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年以來挹注稅收成長主要來自於證交稅與營業稅，其中證交稅受惠於資本市場多頭，帶動成交量屢創新高，前 4 月稅收就增加 433 億元；營業稅則是內需動能升溫，帶動前 4 月稅收較去年同期增加 207 億元。

而與不動產交易有關的契稅與土地增值稅也同步成長。其中契稅受惠於房市交易熱絡、新建案移轉件數增加，帶動稅收成長，4 月實徵淨額 15 億元、年增 38.1%；累計前 4 月稅收 56 億元、年增 27.9%。

土地增值稅部分，同樣因交易件數增加，使得前 4 月徵起件數達 22 萬 6643 件、較去年增加 3 萬 9523 件、年增 21.1%；統計前 4 月稅收 357 億元、年增 11.7%。

陳玉豐分析，目前看來前 4 月稅收表現樂觀，但因主要稅收來源所得稅還沒入帳，整體稅收表現仍有待後續觀察。

對於所得稅表現，賦稅署則說，綜所稅預估與去年差不多，而去年 9 月因應疫情放寬，免申報繳納營所暫繳稅額即將在 5 月入帳，預估營所稅表現可望樂觀發展，