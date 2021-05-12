盤前財經大事搶先讀2021年05月12日

今日操盤前瞻

美國 4 月 CPI

法說會：長興、力旺、致新、華碩

除權息：南港、美德醫療

蘋果、亞馬遜等科技巨頭力促政府撥款 幫助擴大本地晶片產能

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內科技巨頭將夥同英特爾 (INTC-US) 等晶片大廠成立新的遊說組織，向美國政府爭取晶片製造補助，以擴大本地產能。閱讀全文...

Fed 官員：抗疫是首要目標 堅信美國復甦動能 但就業市場仍有長遠路要走

儘管上周公布的 4 月就業數據大幅低於市場預期，聯準會 (Fed) 官員們周二 (11 日) 仍對美國經濟反彈有信心，但承認就業復甦的步伐可能比預期的還要差，還有更長的路要走，必須耐心等待。閱讀全文...

群創連兩季獲利百億元 Q1 EPS 1.15 元 單季賺贏過去三年

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (11) 日公布首季財報，受惠終端需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，群創連兩季獲利百億元，首季稅後純益達 115.71 億元，季增 14.08%，由去年虧轉盈，每股純益 1.15 元，創近 15 季單季新高，單季營運賺贏過去三年。閱讀全文...

和碩首季營益率降至 1% 業外挹注每股賺 1.75 元

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (11) 日公布首季財報，本業受季節性因素衰退影響，營益率降到 1%，季減 0.5 個百分點，業外則有處分日鎧股權投資利益，加上所得稅回沖，稅後純益達 46.73 億元，季減 2.07%、年增 202.66%，每股純益 1.75 元，為 6 年來同期新高。閱讀全文...

印度疫情失控 路透：鴻海削減印度清奈廠 iPhone 逾半產能

據《路透》引述兩名知情人士報導，由於工人感染新冠肺炎，鴻海 (2317-TW) 在印度清奈廠實施進出管制，當地 iPhone 12 的產量因此下降了 50% 以上。閱讀全文...

調查揭蘋果 7 供應商涉新疆強迫勞動 科技五大天王全被點名

矽谷媒體 The Information 周一（10 日）公布的調查顯示，蘋果 (AAPL-US) 疑似有 7 家供應商涉及新疆維吾爾族穆斯林和其他被迫害團體的強迫勞動。閱讀全文...

台股勉守季線 官股 5 月斥 242 億元力抗空頭賣壓

受美股走跌與國內疫情升溫衝擊，台股昨 (11) 日暴跌 652 點，收在 16583.13 點，勉強守住季線，官股券商 5 月以來連續 6 個交易日買超，累計斥資 242 億元試圖穩盤，在籌碼面凌亂，國內疫情嚴峻的當下，留意漲多個股成為資金率先砍殺的標的。閱讀全文...