〈陸港盤後〉無懼美股跌幅 上證逆勢收高 亞股最強

美股回檔，拖累週二 (11 日)A 股三大指數開低，早盤近期大漲的非鐵金屬、採掘和鋼鐵類股出現回檔，科技類股則受到美國科技股重挫影響也出現下滑，拖累指數向下探底。即使食品飲料類股反彈，但仍無助於大盤止跌，上證一度跌破 3400 點大關。

在中國人口普查數據公布後，養老概念股爆發，醫美類股回溫，資金再度回流股市，激勵指數由黑翻紅，且漲幅迅速擴大。

成交金額方面，今日滬、深兩地指數成交金額達人民幣 8432 億元，較前一個交易日小跌人民幣 118 億元。

港股方面，受到美股回檔影響，特別是科技類股的下跌連帶衝擊港股走勢。早盤恒指開低後，受到科技指數大跌逾 4% 的拖累下，指數一度跌破 28000 點大關，重挫約 700 點。

午盤後在 A 股反彈的帶動下，恒指縮跌幅，指數成功回到 28000 點之上，盤面上生技醫療類股表現相對較強。

大型科技股跟隨美國科技股跌勢，當中以美團 (3690-HK) 對科技指數影響最大，股價重挫 5%，連跌十個交易日，累積跌幅約 20%，盤中低點來到去年 10 月的水準，主要因為上海消保委約談美團，要求公司在平台經營過程中要摒棄唯流量思維。

其餘科技股中，京東 (9618-HK) 大跌 4.9%、中芯 (981-HK) 重挫 4.6%、百度 (9888-HK) 大跌 3.9%。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.4%，報 3441.86 點；科創 50 指數上揚 0.29%，報 1285.11 點；深證成指上漲 0.35%，報 13966.79 點；創業板指小跌 0.01%，報 2921.34 點。

恒生指數下跌 2.03%，報 28013.81 點、恒生科技指數大跌 3%，報 7649.68 點。

北向資金進出方面，週二北向資金賣超人民幣 47.81 億元，其中滬股通賣超人民幣 29.31 億元，深股通賣超人民幣 18.5 億元。

法人觀點

東北證券認為，目前指數震盪且缺乏明顯上攻動能，短線市場要出現大漲行情的機率不高。一般而言，指數勝率較高的介入時機點應該在 5 月底至 6 月中上旬，在這之前更多的機會還是類股輪動為主，如週期價值和成長消費之間的輪動。

保銀投資表示相較 A 股，更看好美股和港股的行情。美股伴隨疫苗接種普及率上升，疫情逐漸受到控制，經濟開始回穩。企業獲利成長和較為寬鬆的貨幣政策、財政政策將帶給美股一定的利多。而港股則因為前幾年社會環境的不穩定，始終處於估值低檔，所以有落後補漲的空間。

