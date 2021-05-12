〈華碩法說〉首季毛利率攀峰 純益年增逾10倍 EPS 13.2元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說並公布首季財報，受惠遠距商機延續，加上部分產品漲價效應挹注，單季營運三率三升，毛利率衝 22% 寫新高，稅後純益 97.91 億元，季減 0.57%、年增 1002.59%，賺逾一股本，每股純益 13.2 元，寫歷年同期新高紀錄。

華碩首季品牌合併營收 1081.04 億元，季減 4.93%、年增 68.8%，毛利率 22.01 %，季增 4.31 個百分點、年增 5.57 個百分點，營益率 10.69%，季增 3.48 個百分點、年增 6.2 個百分點；稅後純益 97.91 億元，季減 0.57%、年增 1002.59%，淨利率 9.06%，季增 0.4 個百分點、年增 7.67 個百分點，三率三升，每股純益 13.2 元。

華碩首季業外獲利 6.84 億元，除利息收入，還有 6.65 億元匯兌收益，轉投資亞旭因零組件吃緊，出貨遞延，首季虧損較去年第 4 季擴大至 6.88 億元。

產品營收比重方面，華碩首季個人電腦 60%，零組件、手機則各占 39%、1%，依出貨地區來看歐洲占 36%、亞洲占 40%、美洲則占 24%。

展望第 2 季，華碩預期，筆電出貨將季增 5-10%，年增 20-30%，零組件與周邊產品出貨將季減約 5-10%，與去年同期相比則將年增 30%。