自行車三雄首季業績靚 巨大、桂盟獲利創新高 每股純益逾4元

全球自行車市場持續熱銷，需求並向高階及電動輔助自行車 (e-bike) 快速延伸，自行車三雄包括巨大 (9921-TW)、桂盟 (5306-TW) 2021 年第一季獲利都創新高，桂盟每股純益 4 元，巨大今 (12) 日公布稅後純益年增 1.7 倍，每股純益 4.54 元。

美利達 (9914-TW) 昨日公布財報，2021 年第一季稅後純益達 11.53 億元、年增逾 1.45 倍，EPS 3.86 元，不僅創歷史同期新高、也是單季次高，僅次去年第三季的 4.51 元。

在全球各市場對於自行車及電動輔助自行車 (e-bike) 的強勁需求下，巨大第一季營收、獲利均創下單季歷史新高。巨大第一季營收 206.2 億元，較去年同期成長 54.8%，強勁的市場需求也提升產能利用率，毛利率攀升至 24.41%，季減 0.49 個百分點，年增 4.57 個百分點，稅後純益 17.02 億元，季增 29.43%，年增 1.7 倍，每股純益 4.54 元。

巨大指出，受惠市場需求強勁，首季營收亮眼，自有品牌及代工業務都有成長。在自有品牌銷售方面，依原幣計算，捷安特歐洲及北美市場皆大幅成長 70%；捷安特中國內銷營收成長也高達 90%。第一季集團自有品牌 e-bike 營收也較去年同期成長 108%，加計 OE e-bike 後，整體 e-bike 占集團營收 30%。除了歐洲市場 e-bike 成為主要成長動能，美國市場 e-bike 也持續成長。由於 e-bike 銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，不僅帶動巨大集團營收成長也有助於毛利率提升。

展望 2021 年，巨大即便在疫苗展開施打下，歐美疫情逐漸趨緩，全球自行車及 e-bike 市場需求仍舊強勁，目前歐美零售終端自行車庫存量處於低水位，雖然自行車物料供應依舊吃緊，巨大將運用全球採購及製造優勢，提高產出，以期快速滿足市場與消費者需求，預期今年集團營收成長可期。

另外，近期原物料上漲、運輸費用攀升及美元貶值，巨大集團將於下半年推出新年度車款時作適度反應，維持集團穩定毛利率。

巨大集團去年稅後純益 49.5 億元，每股稅後純益 13.19 元。董事會通過每股配發 8 元現金股利。

金屬鏈條廠桂盟 2021 年第一季營收 18.06 億元，毛利率 47.36%，季增 2.55 個百分點，年增 5.53 個百分點，稅後純益 5.04 億元，創新高，季增 12.5%，年增 1.32 倍，每股純益 4 元。

桂盟今年首季自行車零件營收年增 68%，其中補修市場也增長 25%。這一波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款都出現強勁需求，造成供應不及。