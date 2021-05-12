矽力Q1毛利率回升、再賺逾一股本 EPS 10.69元創次高

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，隨著車用產品開始出貨，5G、伺服器等高階產品出貨成長，產品組合較上季優化，毛利率回升至 47.73%，稅後純益也達 9.92 億元，季減 8.32%，年增 41.71%，每股稅後純益 10.69 元，創下歷史次高。

矽力第一季營收 41.8 億元，季增 2.5%，年增 46.46%，毛利率 47.73%，季增 3.47 個百分點，年減 2.06 個百分點，營益率 23.99%，季增 3.57 個百分點，年增 0.92 個百分點，稅後純益 9.92 億元，季減 8.32%，年增 41.71%，每股稅後純益 10.69 元。

矽力 4 月營收再寫歷史新高，達 17.68 億元，月增 11.87%，年增 49.79%，累計前 4 月營收 59.48 億元，年增 47.45%；儘管矽力營收亮眼，近兩日仍難敵賣壓，今日股價持續下挫，終場大跌 100 元或 3.63%，收 2655 元，回落至股后。

展望今年，矽力預期，今年受惠手機、資料中心、面板等需求強勁，加上車用新品貢獻、取得產能增加，營收估可達成每年成長 20-30% 的目標，續創新高，且由於產品組合改善，毛利率回升至 45-49%。

此外，矽力今年將持續投入新品、新技術開發，研發費用至少 21 億元起跳，將著重汽車電子、工控、5G 通訊、伺服器等高階應用產品。