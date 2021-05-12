外資殺紅眼 提款台積電等五檔個股逾百億 逆勢加碼鴻海
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台股今 (12) 日開低走低，一度暴跌 1417 點，爆出史上最大量，外資持續站賣方，大賣台積電、長榮、元大台灣 50、中鋼以及聯發科等權值股，賣超逾 100 億元，達 105.68 億元，不過，仍逆勢加碼鴻海 18.27 億元，成買超金額唯一超過 10 億元的個股。
三大法人今日合計賣超 180.93 億元，外資賣超 122.03 億元，投信買超 3.86 億元，自營商賣超 63 億元；期貨方面，外資期現貨不同調，減碼空單 7655 口，空單未平倉口數降至 24863 口，空單水位創 4 月 19 以來的新低。
外資今日小買大賣，買超對象青睞近日弱勢、今日又跌深個股，包括華航、中石化、鴻海、和碩等，買超張數皆破萬張，值得注意的是，今日再度買超元大台灣 50 反 1，達 9712 張，已連 16 日加碼。
外資賣超則鎖定先前強勢個股，包括群創、友達、中鋼、長榮、長榮航、合庫金、永豐金、元大金、彰銀等，張數皆破 1.6 萬張，若從金額來看，則以台積電居冠，達 42.91 億元，已連 3 賣。
投信、自營商則與外資有志一同，全面狙擊群創、友達、中鋼、長榮等，但對聯電、鴻海看法分歧，投信小買聯電 4267 張、鴻海 2490 張，自營商則減持聯電 8007 張、鴻海 4798 張。