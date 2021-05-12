以太幣突破4300美元 再寫歷史新高價 主要加密貨幣均漲

經過周一 (10 日) 晚間至周二的短暫修正後，以太幣 (ETH) 周三再啟攻勢，最高升至 4357 美元，續創歷史新高。比特幣 (BTC) 也小漲至 57000 美元上方，但漲勢遠遜於以太幣及多數加密貨幣。

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:15，以太幣報 4322.02 美元，略低於先前高點，但 24 小時漲幅仍達 10.4%，市值站上 5000 億美元上方。比特幣漲 3.8%，報 57530 美元。

(圖表取自 Coindesk)

其他主要替代幣漲幅多接近或超過兩位數，萊特幣 (LTC) 升破 380 美元阻力位，報 388.5 美元，漲 9.2%，艾達幣 (ADA) 升 11.0%，報 1.8039 美元，瑞波幣漲 (XRP) 漲 7.5%，報 1.5179 美元。

近日市場焦點放在比特幣以外的其他幣種，比特幣市值占比降至 42.2%。近日熱門的狗狗幣 (DOGE) 隨多數貨幣走升，但仍在 0.5 美元下方，報 0.4929 美元，漲 1.8%，柴犬幣 (SHIB) 熱潮減退，暫報 0.00002616 美元。

另根據 Finder 平台 35 名專家針對以太幣價格預測，專家平均預計以太幣到 2025 年，將達到 19842 美元。

最高的預測來自 Bitbull Capital 營運長 Sarah Bergstrand，他認為以太幣價格屆時可達 10 萬美元，最悲觀的來自 UNSW 副教授 Elvira Sojli，他預測以太幣在 2025 年底，只值 850 美元。

59% 的受訪專家認為，現在是加碼以太幣的時候，28% 的人選擇持有，13% 的人主張賣出。