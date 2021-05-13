馬斯克讓比特幣又閃崩 以太幣挑戰主導地位

虛擬幣正出現分化行情，市值最大的比特幣在 5.8 美元附近盤整近 2 個月，同期間「二哥」以太幣則強勢攀漲，12 日一度突破 4300 美元新高價，且市值占比成長至 18%，市場開始關注比特幣主導地位減弱的問題。

馬斯克週四 (13 日) 突然宣布，特斯拉暫停接受比特幣支付，震驚幣圈，整個加密貨幣總市值蒸發 3500 億美元。比特幣應聲跳水 24 小時內重挫逾 12%，最低觸及 4.57 美元；以太幣跌幅相對較小為 6%，最低見 3546 美元。

近來市場關注比特幣市值占比降至降至 38%，兩年前曾一度高達 75%，也就是說短短兩年，比特幣市值占比幾近腰斬。

而二哥以太幣則在資金加持下，市值占比上升了近 10 個百分點達 18%，這也成為以太幣價格上漲的動能。

部分分析師認為，相較於比特幣，以太坊更具實際意義，因為可被創作者應用於娛樂、新聞、遊戲等。可以根據以太坊網路上應用的活躍度，來預估以太幣的價格潛利。呼應了以太坊創辦人 Vitalik Buterin 曾說的，「若比特幣是計算機，以太坊就是智慧手機。」

不過摩根大通和研究公司 DataTrek 策略師警告，比特幣主導地位減弱，某種程度上代表「泡沫」，散戶又推動其他虛擬貨幣的反彈，加深了泡沫現象。因為投資者對虛擬貨幣的接受程度變高，抑或是追求投機又快速的獲利方式。