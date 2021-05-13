克魯曼：隨著經濟重新適應新常態 通膨有望逐漸緩和

隨著美國經濟逐步開放，消費者需求迅速拉升，相關支出激增也推高了通貨膨脹率。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 認為，隨著經濟重新適應新常態，通貨膨脹率將逐漸緩和。

關於明年的通膨趨勢，經濟學家的意見紛歧。其中一派人士認為，最新的刺激方案和強勁的需求，將持續促使價格持續上漲。不過，另一方則是認為，隨著經濟重新適應新常態，通膨率有望逐漸緩和。

諾貝爾經濟學家克魯曼則是更傾向後者，不過他也表示，仍在密切關注潛在通膨帶來的衝擊。他認為，現在就判定任何一方是正確的還為時過早。瓶頸和供應鏈問題，是通膨不斷上升的主因，但這些影響是否會消退或是讓價格續漲仍尚待觀察。

他也表示，有多種跡象表明，美國經濟正蓬勃發展，邁向自 1983-1984 年以來最快的成長時期。但同時，蓬勃發展中的經濟往往也會遭遇暫時瓶頸，導致特定物價大漲。

克魯曼也說道，如今的瓶頸問題特別嚴重，未來數月，美國可能見到物價短暫上漲，主因在於新冠肺炎疫情所造成的經濟衰退是異常的，而目前的復甦也會是同樣異常，像是全球船運貨櫃的短缺。另外，消費者支出並沒有依循傳統歷史衰退期間所呈現的型態，也因此造成如今相對異常的局面。

他表示，根據過去 15 年的歷史經驗來看，短期內原物料價格的波動，並不能預估未來通膨的情況。有調查顯示，隨著經濟反彈，美國人已經為通貨膨脹做好準備。