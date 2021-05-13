 1

三星加碼投資晶圓代工 2030年前將投資4.2兆元建置

鉅亨網編譯陳達誠
三星加碼投資晶圓代工 2030年前將投資4.2兆元建置 (圖片：AFP)
三星加碼投資晶圓代工 2030年前將投資4.2兆元建置 (圖片：AFP)
Tag
三星投資半導體晶圓代工記憶體平澤工廠文在寅稅收優惠支援系統半導體

南韓三星電子 (005930-KR) 週四 (13 日) 宣布，在不含記憶體代工生產領域，預計 2030 年前將投資 171 兆韓元 (約新台幣 4.2 兆元)，投資對象涵蓋研發與設備投資，較 2019 年 4 月時規劃的 2030 年投資計畫金額，高出了 38 兆韓元 (約新台幣 9400 億元)。

同時，三星也宣布，將在首爾近郊的主要半導體生產據點平澤工廠建設全新廠房，投資金額上看新台幣 5100 億元，預計 2022 年下半年展開營運，將用於先進半導體的代工生產及記憶體晶片生產。

三星也在同 (13) 日宣布，平澤工廠新廠房的部分投資，也包含在內。

平澤工廠的全新 P3 廠房已於去年 9 月展開整地工作，未來竣工後將使用極紫外光 (EUV) 微影技術，生產 5 奈米的先進半導體。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 已宣布，2022 年將生產 3 奈米製程，三星正在想辦法迎頭趕上。

三星在美國德州設有晶圓代工用的專用廠房，該公司也有擴張該工廠的計畫，用地取得正在進行當中，將考量接單狀況來評估何時著手新廠房工程。

南韓政府在 13 日當天公布援助政策、計畫 2030 年前要針對半導體公司提供 510 兆韓元的稅收優惠及政府支援，目標讓南韓成為「半導體強國」。

南韓總統文在寅於同日到三星平澤工廠巡視，三星刻意選在同日發布建設全新廠房的消息，錦上添花的意味濃厚。

相關個股

台積電2330

相關新聞