〈國內疫情升溫〉新增13例本土 多與蘆洲獅子會群聚有關

疫情指揮中心今 (13) 日公布國內新增 13 例本土新冠肺炎，其中 9 例與獅子會前會長有關，另 3 例分別於北市萬華 3 家不同的茶藝館工作，指揮官陳時中指出，蘆洲、萬華及宜蘭遊藝場有足跡或地緣相關，將持續深入調查。

指揮中心指出，案 1245、1246、1248、1250、1251、1253、1255 至 1257 等 7 男 2 女，其中 4 人無症狀，9 人因曾與獅子會前會長於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前，獅子會相關群聚共計 20 人確診。

今天再新增 3 例於萬華不同茶藝館工作的確診個案，分別為 30、40、50 多歲女性，3 人於 8 日至 10 日間陸續出現症狀，曾至診所就醫，截至目前，萬華茶藝館相關群聚共計 6 人確診。此外，還有 1 例案 1249 為 60 多歲男性，定期於萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與茶藝館群聚有地緣相關性。

指揮中心進一步表示，獅子會群聚相關個案中，有部分個案曾至萬華茶藝館活動；茶藝館相關個案中，也曾至宜蘭「巨城電玩」及「大地球」遊藝場活動，這 2 家均為羅東「銀河百家樂」遊藝場的分店。

陳時中強調，衛生單位將持續深入調查，以釐清 3 起群聚事件的關聯性。

由於萬華出現不明感染源 COVID-19 本土病例，指揮中心下午已經發送疫情警示簡訊，提醒 4 月 15 日至 5 月 12 日曾於相關時間及地點出入之民眾，曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請至社區採檢院所評估，預估發送量約 60 萬件左右。

