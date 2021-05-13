南僑首季獲利大增2.79倍 每股純益1.13元

南僑 (1702-TW) 今 (13) 日公布 2021 年首季稅後純益 2.8 億元，季減 9.97%，年增 2.79 倍，每股純益 1.13 元。

南僑表示，旗下南僑上海 A 股掛牌案已獲大陸證監會核准，初次上市將發新股募集約人民幣 11.26 億元 (新台幣 48.98 億元)，可望在近期上市掛牌，上市時程可望落在 5 月底。

南僑 2021 年第一季營收 46.6 億元，毛利率 33.66%，季減 1.49%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 2.8 億元，季減 9.97%，年增 2.79 倍，每股純益 1.13 元。

由南僑整體中程投資規劃來看，南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元，並啟動第一期，花了 13 億元建置新米果產線，目前產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前獲董事會同意，拚明年能夠啟動規劃。

以南僑泰國廠整體規劃來看，米果產線產能已達 8 成，以嬰兒米果和薄片米果每年成長 8% 來看，未來 2-3 年產線就會達到滿載。

南僑 2020 年稅後純益 9.5 億元、年減 1.3%，每股純益為 3.84 元，每股擬配現金股利 2 元，維持上一年水準，就今年展望而言，隨著南僑泰國廠擴廠及進入量產，營運表現不只比 2020 年好，有機會再衝高突破 200 億元大關。