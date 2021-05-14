〈紐約匯市〉4月PPI勁揚 通膨預期和Fed鴿派立場拉鋸 美元持平 

美元周四 (13 日) 持平，保持在本周高點，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 大漲，是顯示通膨升溫的最新跡象，但聯準會 (Fed) 的鴿派立場抑制了美元的升幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤幾乎持平，報 90.741。

歐元兌美元微升 0.05% 至 1.2076 美元。美元兌日圓貶值 0.26%，報 109.48 日圓。

英鎊稍微回軟，仍保持在近期高點，英鎊兌美元貶值 0.2% 至 1.4028 美元。英國周三公布 3 月國內生產毛額 (GDP) 擴張 2.1%，優於市場預期。

美國勞工部周四公布，4 月 PPI 比去年同期上漲 6.2%，是 2010 年來最大漲幅，且從 3 月 4.2% 增幅進一步擴大。周三的數據顯示，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 出現 12 年來最大漲幅。

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說，美國 4 月 PPI 報告高於市場預期，但沒有像周三 CPI 大漲對市場造成的影響那麼大。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周四表示，他預估未來兩年通膨率將超過 Fed 設定的 2% 的目標，但他表示，在看到通膨高於目標很長一段時間、或通膨水準過高之前，Fed 不會升息。

美國里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 同日表示，讓人們走出經濟邊緣、重回工作崗位，已經成為保持美國經濟復甦回到正軌的關鍵。

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周三表示，4 月非農就業成長疲軟和通膨走強的雙重意外並未影響 Fed 的計畫，距離美國經濟恢復到足以讓 Fed 考慮撤回支持政策還有「一段時間」。

德意志銀行總經策略師 Alan Ruskin 說，儘管物價跳漲的局面似乎不太可能在未來幾個月全面逆轉，但單一個月的數據不太可能促使 Fed 立即改變其立場。

澳元被視為風險偏好指標的澳幣仍低迷，澳幣兌美元微升 0.02% 至 0.7726 美元，周三創下 3 月以來最大單日貶幅。

比特幣尾盤跌 1.47% 至 48,632 美元，仍受到馬斯克宣布特斯拉不再接受比特幣購車所影響。但和特斯拉 2 月 8 日宣布投資比特幣且即將接受比特幣購車的水準相比，比特幣價格仍遠高得多。

截至周五 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格：