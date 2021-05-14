傳蘋果18日將推出AirPods 3、高傳真音質的Apple Music HiFi訂閱服務

科技網站 9to5mac 等媒體周四 (13 日) 報導，蘋果很有可能將在 5 月 18 日推出 AirPods 3 ，以及發布高傳真 (hi-fi) 音質的 Apple Music HiFi 訂閱服務。

科技 YouTuber Luke Miani 表示，新一代 AirPods 3 已經準備好相關的出貨事宜，預計蘋果 (AAPL-US) 將於 5 月 18 日以新聞稿的方式推出。

Miani 說， Apple Music HiFi 也將於同一天推出。國外網站 Hits Daily Double 也引述消息人士表示 Apple Music HiFi 將與 AirPods 3 同步發布，該服務主要瞄準目標 Spotify 和 Tidal 的類似產品，預計每月訂閱為 9.99 美元。

9to5Mac 也在 iOS 14.6 beta 程式碼中發現，出現與支援杜比音效的 Apple Music HiFi 計畫的程式碼。

蘋果大可以等到 6 月全球開發者大會 (WWDC) 宣布 Apple Music HiFi 和 AirPods 3，但由於 iOS 14.6 系統已推出 Podcast 和 Apple Card Family 的訂閱服務，因此蘋果可能有機會在本月晚些時候推出一些驚喜。