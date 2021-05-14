水情告急 山林水取得3起海水淡化廠近20億元標案

全台水情嚴重，環境工程業者山林水 (8473-TW) 取得三個海水淡化廠案，合計金額達 19.55 億元。

山林水策略性跨入海水淡化市場，取得經濟部水利署中區水資源局「台中緊急海淡 1.3 萬 CMD 機組及附屬設施 (含代操作) 」案、台灣自來水公司「七美嶼 900 噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護」案及「馬公增建 6000 噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護」案等三件海水淡化案。

台灣水情告急，全台均為增加水源而努力，因應缺水環境，政府積極推動海水淡化，近期陸續推動幾個海水淡化案件，山林水公司深耕水務工程 20 餘年，從工業廢水、民生廢水再利用均配合政府政策的推動，也配合政府進攻海水淡化市場，並取得案件。

山林水總經理吳人傑表示，山林水取得這三個案件計畫經費分別為台中緊急海淡案 1.26 億元、七美嶼 5.28 億元及馬公 13.01 億元，台中緊急海淡案預計 2021 年 5 月中旬完工，進入 2 個月的代操作，澎湖七美嶼案及馬公案則分別於 2024 年年初及 2022 年年底完工啟用，將開始為期 15 年的代操作維護工作，山林水將依照未來完工比例認列收入。

山林水指出，台中緊急海淡 1.3 萬 CMD 機組及附屬設施 (含代操作)，為水利署在行政院會報告的「抗旱 2.0」計畫中的 7 項超前部屬措施之一；台中水情告急，4 月起分區供水，山林水配合政府政策參與本次緊急計畫，工程及設備均須於 5 月中旬完成，其中恰逢蘇伊士運河阻塞、船班延誤，海水淡化模組設備無法依據預期底台等問題，經水利署中區水資源局居中協助，辦理相關船運、通關事宜，使設備最終仍順利於 5 月初抵台，計畫期程不致延誤，目前仍積極趕工，力求如期如質，整體計畫完工後，山林水團隊及其他團隊將可合力產出每日約 1.3 萬噸水。

台灣自來水公司「七美嶼 900 噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護」案及「馬公增建 6000 噸海水淡化廠興建工程暨代操作維護」案，是配合因應近年氣候異常，解決離島水資源困難的水資源計畫案之一，澎湖為觀光勝地，近年平均降雨量卻僅 1000 毫米，供水不足，為穩定澎湖整體用水，台灣自來水公司主動積極規劃興建馬公、七美與吉貝 3 座海淡廠，以期改善澎湖供水問題。

根據此次得標合約內容，3 個案件山林水公司均為代表廠商，與協力廠商一同負責台中緊急海淡及馬公、七美嶼海淡廠的興建及代操，而馬公案除了維持原有兩家公司的合作外，加入了專業顧問背景的國內知名的中興工程顧問公司子公司一同參與。

山林水指出，取得這 3 個海淡廠標案，證明山林水的團隊擁有厚實的資源整合技術與能力，可望持續穩固水務市場，同時也為推升公司未來營運成長增添新動。