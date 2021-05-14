【富蘭克林】觀察疫情變化，短線偏整理格局

由於疫情影響，台股跌破季線修正，周五開高走低、大盤終場收紅點 156.99 或 + 1.0%，收 15,827.09 點 (證交所，截至 5/14 收盤)，成交量 5,105.12 億 (台幣)，周線收黑。富蘭克林華美投信認為，由於國內外新冠疫情擴散影響，使股市大幅震盪，短線雖然有反彈，接下來仍應觀察疫情變化，影響市場表現，建議不妨多留意大型權值股，逢低再擇機介入。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，近期因國際市場印度、星馬、韓與台灣疫情狀況皆擴大，加上台灣疫苗施打率尚低，故不確定性較高，影響投資人信心，由於投資信心不足，操作偏審慎，今日大盤雖呈現反彈，但電子類股動能明顯不足，建議應持續觀察國內外疫情變化，以及後續電子權值股是否能扮演撐盤表現。

郭修伸分析，從今日盤面分析，儘管電子股、塑化、食品、紡織與水泥類股反彈收紅，但盤中電子股相對偏弱，開盤上漲後走低，尾盤僅權值股收高，短線投資信心較低，需觀察疫情變化，一旦國內疫情相對穩定後、法人資金重新回流，才有機會持續向上墊高。

另外，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線台股表現、建議先觀察疫情，可能走反彈行情，由於國內疫情影響，不確定性偏重，不排除台股仍持續整理，也提醒投資人可以再留意後續疫情變化以及國際股票表現，建議短線操作，應留意市場波動風險。

周書玄建議，操作策略上短線應以大型股為主，選擇具低本益比族群，逢低擇優布局。

然而，有關看好方向，富蘭克林華美投信仍維持電子為主、傳產為輔，看好如: 晶圓代工、記憶體、IC 設計、網通等產業，另外，非電子股則以鋼鐵、航運、車用零組件、運動器材等產業為主；若不知如何挑選標的，則建議利用台股型基金作定期 (不) 定額，持續布局。

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