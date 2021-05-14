〈鴻海法說〉劉揚偉證實與ICT龍頭品牌接觸 洽談電動車合作

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說會，隨著客戶蘋果 (AAPL-US)、Sony、華為、小米等有意跨足電動車，成外資法人關注重點，對此，鴻海董事長劉揚偉透露，的確有跟資通訊 (ICT) 品牌龍頭企業接觸，正在洽談電動車合作，但對象及相關細節都是機密。

劉揚偉表示，在 EV (電動車) 上接觸新的合作對象，除了考量出海口，另外兩個考量是在軟硬體的補強，以及針對不同車種如商用車、乘用車，希望有不同合作對象，明年初也將公告電動巴士及 C 級乘用車的新客戶。

針對跟 Fisker 的電動車合作案，劉揚偉表示，在美國設廠主要是市場考量，目前規劃第一個市場是美國、第二個是中國；印度及歐洲也是未來潛在市場，但是否在當地設廠，還得考量供應鏈以及政府支持、優惠等因素。

而在既有及潛在合作對象持續增加下，劉揚偉也指出，希望能在同一個地點服務不同的客戶，例如利用 Fisker 廠房閒置空間、或是同一個廠區，但不同的廠房生產，不然像過去 OEM 廠都是各做各的，效率不高。

劉揚偉分析，電動車月產能要 1 萬台，資本支出就要 10 億美元，因此必須透過合作來共同分攤，合作對象則不只單一廠商，可能會有 2-3 家。

劉揚偉進一步指出，鴻海在過去 ICT 產品組裝接了很多大客戶，對於保護客戶產品機密都做得非常好，經過解釋後，目標客戶也都能接受。