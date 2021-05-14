〈美股早盤〉零售銷售雖持平 美股仍連2日跳升 道瓊漲逾200點

既使零售銷售增長陷入停滯，美股周五 (14 日) 仍連 2 日跳升。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.65％，那斯達克綜合指數漲逾 1%，標普 500 指數漲 0.8％，費半漲 1.2%。

隨著現金支票效果消散，美國 4 月零售銷售按月零增長，意外陷入停滯，且遜於市場預期。受政府發放每人現金支票的激勵，美國 3 月零售銷售暴增 10.7%。

除零售銷售數據外，本周陸續公布 CPI、PPI 等通膨指標，引爆市場對於通膨急遽升溫、Fed 政策提前退場的擔憂。

然而，Fed 官員對於通膨的立場始終保持一致。達拉斯聯準銀行總裁 Christopher Waller 周四 (13 日) 表示，在確定何時收緊貨幣政策前，Fed 還需要繼續觀察未來數月的就業和通膨數據。

疫情消息面，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 周四更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種的人們，未來無論在室內或室外均不必配戴口罩，但仍建議搭乘大眾運輸工具時繼續配戴。

上述消息激勵航空股走高，聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和波音 (BA-US) 周五開盤均上升。

隨著投資人消化擔憂情緒，美股周四終止連日震盪走勢，四大指數終場收紅。今日零售銷售報告也稍微緩解市場對於刺激措施拉長通膨的預期。

大型科技股部分，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 和 Netflix(NFLX-US)開盤續漲 1%。

截至台北時間周五 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 222.81 點或 0.65%，暫報 34244.26 點

那斯達克綜合指數上漲 145.85 點或 1.11%，暫報 13270.83 點

標普 500 指數上漲 34.12 點或 0.83%，暫報 4146.62 點

費半上漲 34.54 點或 1.19%，暫報 2928.48 點

台積電 ADR 上漲 2.11% 至每股 111.04 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.634%

紐約輕原油上漲 1.49% 至每桶 64.77 美元

布蘭特原油上漲 1.51% 至每桶 68.06 美元

黃金上漲 0.83% 至每盎司 1839.20 美元

美元指數下跌 0.38% 至 90.39 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 3.77％，暫報 171.57 美元。

迪士尼周四盤後公布 Q1 淨利優於預期，但營收和 Disney + 串流服務增長呈放緩跡象，付費訂閱人數遜於預期，平均每位付費訂閱戶的每月營收則較去年同期下滑近 3 成。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 4.93％，至 278.16 美元。

受惠於比特幣在內等加密貨幣的猛烈漲勢，Coinbase 周四盤後公布 Q1 營收較去年同期大增 8 倍，淨利年增 23 倍，看好 Q2 表現更佳。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 3.94％，至 195.58 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師將 Snowflake 股票評級自「中立」(neutral) 上調至「買進」(buy)，稱全球雲端運算發展仍處於相對初期，看好未來成長空間。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月零售銷售年增率報 51.2％，前值 29%

美國 4 月零售銷售月增率報 0％，預期 1.1%，前值自 9.7% 上修至 10.7%

美國零售銷售月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 5 月密大消費者信心初值，預期 90.0，前值 88.3

華爾街分析：

Federated Hermes 全球股票投資組合經理 Louise Dudley 表示，在高殖利率環境中，估值具有吸引力且低成長的股票將表現良好，相較之下，高估值的成長型股票對高利率較為敏感。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，既使美股昨日成功扭轉周三跌幅，相較於其他指數，那指的反彈力道仍較弱，顯示本周迄今下行趨勢可能還沒完全結束。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 經濟學家 Paul Donovan 表示，聯準會對於通膨的看法相當一致，即認為高通膨僅為暫時現象。但他預計，隨著通膨率在未來幾個月上升，除了市場將持續波動外，Fed 的反應也將隨之起伏。