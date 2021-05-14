〈造紙法說〉需求暢旺 永豐餘本季完成擴充越南紙器廠產能

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (14) 日召開法說會，第 1 季林漿紙事業群受惠於漿價回升，獲利轉正，面對第 2 季原物料供需仍失衡，市場需求持續旺盛，越南紙器廠將於第 2 季完成產能擴充。

永豐餘投控第 1 季合併營收 213.14 億元，季增 1.9%、年增 31.6%，營業利益 27.39 億元，季增 40.6%、年增 198.8%；歸屬母公司稅後純益 15.58 億元，年成長 145.3%，較前季也增加 42.7%，第 1 季每股純益 0.94 元，較去年同期大幅成長 147.4%。

永豐餘投控之所以繳出亮麗成績單，主要是自去年疫情後便關注各供應鏈的變化，積極因應。第一季林漿紙事業群因市場需求帶動漿價回升，獲利轉正；工紙紙器事業群因應台灣、越南、大陸三地經濟復甦，價量成長。申豐特用應材醫療用乳膠產品營收獲利同步提升。

展望第 2 季，副總殷國堂表示，原物料供需仍失衡、全球運費持續高漲、經濟快速復甦導致勞動力不足等不確定因素紛雜，各地訂單能見度不明朗，再加上各地新冠疫情隨著高傳染力變異種而升溫，永豐餘投控將持續嚴謹控制經營風險，敦促各事業穩紮穩打，彈性因應市場變化。

其中，因應市場需求，越南紙器廠將於第 2 季完成產能擴充，產能將增加 1 億米平方，年產能可達 6.18 億米平方。

此外，歐盟宣示將在 2050 年達成淨零碳排，並將在今年 6 月公布「碳關稅」方案，預計於 2023 年開始課徵碳關稅。永豐餘表示，該投控的投資組合從造林到造紙，林漿紙一貫，已形成完整的固碳產業鏈。

永豐餘強調，該公司將持續落實水、紙張、再生能源、農業、碳等 5 大循環全循環應用，以纖維素、澱粉等透過光合作用而產生的碳水化合物生物基質醣類爲原料，投入創新技術，提升應用價值，朝向特殊材料科學邁進，開展具有產生能源及減少碳排雙重效益的「醣經濟」。