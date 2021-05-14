松翰下半年產能取得大於上半年 Q3不排除再漲價

MCU 廠松翰 (5471-TW) 今 (14) 日召開法說會，業務總監潘銘鍠指出，松翰下半年取得產能較上半年微幅增加 5-10%，且由於晶圓代工廠第三季再度調漲價格，公司也將機動性反映成本，不排除再度同步漲價。

針對晶圓代工成本上漲，潘明鍠表示，松翰主要製程多在 8 吋，第三季漲幅約與第二季相當，且部分製程相當吃緊，漲幅甚至比上季再高 5-10%，公司也會將成本轉嫁給客戶，對毛利率有正向助益。

展望全年，松翰認為，今年營收將再優於去年，年增達 1 成以上，續創新高，成長幅度需視晶圓、封測產能取得狀況，依現今取得狀況來看，下半年產能會再較上半年增加 5-10%。

松翰目前也積極爭取新產能，並與中國晶圓代工廠接洽，預計明年開始部分 MCU 將轉移至中國生產。

至於新品 USB PD，松翰目前已通過客戶驗證，不過，受上游晶圓代工產能吃緊影響，預期明年才會有較顯著的營收貢獻。

松翰第一季以多媒體 IC 為主要營收來源，受惠影像控制晶片、OID 等需求強勁，帶動其營收比重一舉突破 5 成，達 50%，其他如 MCU、消費性則分別為 41%、8%。